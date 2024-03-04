https://sputnikarabic.ae/20240304/الفرقة-98-الإسرائيلية-تطوق-ليلا-وبشكل-سري-أحد-أحياء-خان-يونس-1086647929.html
الفرقة 98 الإسرائيلية تطوق ليلا وبشكل سري أحد أحياء خان يونس
الفرقة 98 الإسرائيلية تطوق ليلا وبشكل سري أحد أحياء خان يونس
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أن الفرقة "98" الإسرائيلية بدأت حملة في حي "حمد" في خان يونس. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T14:02+0000
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وأضاف أدرعي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "خلال الأيام الأخيرة انطلقت قوات الفرقة 98 لعملية مركزة أخرى في منطقة خان يونس".ووفقا له، فإن "القوات وصلت بشكل سري خلال ساعات الليل وفرضت طوقًا على حي "حمد" في خان يونس الذي يشهد تواجد العديد من البنى التحتية الإرهابية حيث تشير التقديرات الاستخبارية إلى اختباء مخربين فروا من ساحات القتال في خان يونس فيه".الهجوم على مستوى الفرقة بدأ بطلعة جوية هجومية تم خلالها الهجوم على عشرات الأهداف جوًا وبرًا مع دعم جوي مستمر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-خارجية-مصر-هناك-حتمية-لتحقيق-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-غزة-وإنفاذ-التهدئة-قبل-رمضان-1086641154.html
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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
الفرقة 98 الإسرائيلية تطوق ليلا وبشكل سري أحد أحياء خان يونس
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أن الفرقة "98" الإسرائيلية بدأت حملة في حي "حمد" في خان يونس.
وأضاف أدرعي في قناته الرسمية على "تلغرام"، أنه "خلال الأيام الأخيرة انطلقت قوات الفرقة 98 لعملية مركزة أخرى في منطقة خان يونس".
ووفقا له، فإن "القوات وصلت بشكل سري خلال ساعات الليل وفرضت طوقًا على حي "حمد" في خان يونس الذي يشهد تواجد العديد من البنى التحتية الإرهابية حيث تشير التقديرات الاستخبارية إلى اختباء مخربين فروا من ساحات القتال في خان يونس فيه".
وأشار أدرعي إلى أن مجموعات القتال التابعة لغفعاتي ولواء المدرعات 7 فرضت طوقًا على الحي، في حين داهم مقاتلو الكوماندوز مشيًا على الأقدام بنى تحتية إرهابية تابعة لحماس في الحي خلال ساعات الليل، منها مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، وشقق اختباء وبنى تحتية يستخدمها مسؤولون في حماس".
الهجوم على مستوى الفرقة بدأ بطلعة جوية هجومية تم خلالها الهجوم على عشرات الأهداف جوًا وبرًا مع دعم جوي مستمر.
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني
، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي
، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.