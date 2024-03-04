https://sputnikarabic.ae/20240304/المفوضية-الأوروبية-تكشف-عن-خطأ-ارتكبه-زيلينسكي-حول-تسليم-القذائف--1086637460.html
المفوضية الأوروبية تكشف عن خطأ ارتكبه زيلينسكي حول تسليم القذائف
المفوضية الأوروبية تكشف عن خطأ ارتكبه زيلينسكي حول تسليم القذائف
سبوتنيك عربي
أكد مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، أن فلاديمير زيلينسكي، قد أخطأ عندما قال إن الاتحاد الأوروبي نقل إلى أوكرانيا 300 ألف قذيفة فقط من... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T11:06+0000
2024-03-04T11:06+0000
2024-03-04T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070467421_0:0:2910:1636_1920x0_80_0_0_f59bee71c52cb0a102fd5d977248579d.jpg
وقال بريتون إن ما قاله زيلينسكي في هذا الشأن "ليس حقيقة". وتابع، موضحًا أن "الحقيقة هي أنه في مارس من العام الماضي، قررت 27 دولة عضو تسليم (توريد) مليون قذيفة في عام... قلت "تسليم"، وليس "نقل"، مضيفًا أن زيلينسكي "تحدث عن التبرع".وفقا لبريتون، هناك ثلاث طرق لتزويد الذخيرة، إحداها هي التبرع بالفعل. وأضاف أنه في إطار هذه المبادرة تم نقل 300 ألف قذيفة إلى كييف، وبحلول نهاية مارس/آذار سيرتفع هذا الرقم إلى 550 ألفا.وتابع موضحًا: "هناك أيضًا إمدادات ثنائية بين بعض الدول. الدول المجاورة التي لم يتم الكشف عنها".ونوه المفوض الأوروبي إلى أن "الكمية الإجمالية (للقذائف الموردة) تتجاوز المليون بكثير".وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240304/الكرملين-يعلق-على-وعود-شولتس-بالتحقيق-في-التسريبات-الصوتية-لتخطيط-ضباط-ألمان-لمهاجمة-القرم-1086636681.html
https://sputnikarabic.ae/20240227/لافروف-إنشاء-دول-أوروبا-تحالفا-صاروخيا-لدعم-أوكرانيا-هو-بمثابة-انتحار-1086453363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070467421_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_035174b17ed4da91d480b916eeab2b71.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المفوضية الأوروبية تكشف عن خطأ ارتكبه زيلينسكي حول تسليم القذائف
أكد مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، أن فلاديمير زيلينسكي، قد أخطأ عندما قال إن الاتحاد الأوروبي نقل إلى أوكرانيا 300 ألف قذيفة فقط من أصل مليون قذيفة، دون الأخذ في الاعتبار أن كييف يجب أن تشتري جزءا من هذا العدد بنفسها.
وقال بريتون إن ما قاله زيلينسكي في هذا الشأن "ليس حقيقة". وتابع، موضحًا أن "الحقيقة هي أنه في مارس من العام الماضي، قررت 27 دولة عضو تسليم (توريد) مليون قذيفة في عام... قلت "تسليم"، وليس "نقل"، مضيفًا أن زيلينسكي "تحدث عن التبرع".
وفقا لبريتون، هناك ثلاث طرق لتزويد الذخيرة، إحداها هي التبرع بالفعل. وأضاف أنه في إطار هذه المبادرة تم نقل 300 ألف قذيفة إلى كييف، وبحلول نهاية مارس/آذار سيرتفع هذا الرقم إلى 550 ألفا.
وأضاف المفوض الأوروبي: "لا تزال هناك قناتان أخريان للإمدادات. الأولى هو شراء أوكرانيا للقذائف بشكل مباشر من قاعدة الإنتاج لدينا. لقد اشترت بالفعل أكثر من 350 ألف قذيفة. وبالتالي، هذا هو بالفعل 900 ألف".
وتابع موضحًا: "هناك أيضًا إمدادات ثنائية بين بعض الدول. الدول المجاورة التي لم يتم الكشف عنها".
واعتبر بريتون التصريحات بأن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على تزويد أوكرانيا بمليون ذخيرة أنه بمثابة "كذب"، لأنه في نهاية شهر مارس / آذار ستحصل كييف على 550 ألف قذيفة.
ونوه المفوض الأوروبي إلى أن "الكمية الإجمالية (للقذائف الموردة) تتجاوز المليون بكثير".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعيةً من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.