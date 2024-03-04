https://sputnikarabic.ae/20240304/المفوضية-الأوروبية-تكشف-عن-خطأ-ارتكبه-زيلينسكي-حول-تسليم-القذائف--1086637460.html

المفوضية الأوروبية تكشف عن خطأ ارتكبه زيلينسكي حول تسليم القذائف

المفوضية الأوروبية تكشف عن خطأ ارتكبه زيلينسكي حول تسليم القذائف

سبوتنيك عربي

أكد مفوّض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، أن فلاديمير زيلينسكي، قد أخطأ عندما قال إن الاتحاد الأوروبي نقل إلى أوكرانيا 300 ألف قذيفة فقط من... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T11:06+0000

2024-03-04T11:06+0000

2024-03-04T11:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال بريتون إن ما قاله زيلينسكي في هذا الشأن "ليس حقيقة". وتابع، موضحًا أن "الحقيقة هي أنه في مارس من العام الماضي، قررت 27 دولة عضو تسليم (توريد) مليون قذيفة في عام... قلت "تسليم"، وليس "نقل"، مضيفًا أن زيلينسكي "تحدث عن التبرع".وفقا لبريتون، هناك ثلاث طرق لتزويد الذخيرة، إحداها هي التبرع بالفعل. وأضاف أنه في إطار هذه المبادرة تم نقل 300 ألف قذيفة إلى كييف، وبحلول نهاية مارس/آذار سيرتفع هذا الرقم إلى 550 ألفا.وتابع موضحًا: "هناك أيضًا إمدادات ثنائية بين بعض الدول. الدول المجاورة التي لم يتم الكشف عنها".ونوه المفوض الأوروبي إلى أن "الكمية الإجمالية (للقذائف الموردة) تتجاوز المليون بكثير".وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

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