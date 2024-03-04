https://sputnikarabic.ae/20240304/حزب-الله-يعلن-قصف-6-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-من-جنوبي-لبنان-1086653470.html

"حزب الله" يعلن قصف 6 أهداف للجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان

"حزب الله" يعلن قصف 6 أهداف للجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، عن "إفشال محاولات تسلل مجموعات من الجيش الإسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية على الحدود الجنوبية، واستهداف مواقع تابعة له". 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T15:58+0000

2024-03-04T15:58+0000

2024-03-04T15:58+0000

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وأوضح الحزب، عبر سلسلة بيانات، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) "استهدفت بالأسلحة الصاروخية قوة إسرائيلية أثناء محاولة التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش‌ وحققوا فيها إصابات مباشرة، وقصفوا ثكنة ‏زرعيت الإسرائيلية".وتابع: "كما استهدفت عناصر المقاومة ‏قوة إسرائيلية من لواء غولاني أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية، حيث قاموا بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفتها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة، وقصفوا ‏الأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم، وموقع ‏السماقة، وموقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".وحذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، إسرائيل من أنه في حال أقدمت على ارتكاب أي حماقة بحق لبنان، فستكون هزيمتها بنسخة مطورة عن هزيمة تموز وستكون مدوية لإسرائيل وانتصارا مدويا للمقاومة.وجاءت تصريحات الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة في مؤتمر "البنيان المرصوص" (وعد الحق 6)، الذي انعقد اليوم الإثنين في بيروت، حيث أعرب عن ثقته من أن كل التحديات التي واجهتها المقاومة في غزة والمنطقة هي المقدمة الطبيعية للنصر المؤزّر، مضيفًا أن "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين ولا جدال في مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".وشدّد قاسم على أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على منطقتنا وإعادة صياغتها بطريقة تجعلها حرة في تطويع من يتمرد ويواجه القرار الاستكباري الأمريكي"، مشيراً إلى أنه "لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل في العدوان على غزة لما استطاعت أن تستمر أياما في هذا العدوان".ولفت قاسم إلى أن "العدوان على غزة هو عدوان أمريكي أولاً وإسرائيلي تباعاً، بهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وهو ليس رد فعل على طوفان الأقصى"، مضيفاً أنّ "العدوان هو عمل منهجي منظم لإعدام الحياة في غزة، ورسالة لكل العالم بأنه لا يمكن أن تكون هناك مقاومة في وجه إسرائيل".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة.وقال نصر الله إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كماً ونوعاً تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

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