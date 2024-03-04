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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240304/رئيس-الوزراء-الأوكراني-لم-نتلق-16-مليار-يورو-من-مؤتمرات-المانحين-في-عام-2022-1086655287.html
رئيس الوزراء الأوكراني: لم نتلق 16 مليار يورو من مؤتمرات المانحين في عام 2022
رئيس الوزراء الأوكراني: لم نتلق 16 مليار يورو من مؤتمرات المانحين في عام 2022
سبوتنيك عربي
صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، أن كييف لم تحصل على 16 مليار يورو من مؤتمرين للمانحين عقدا في بولندا عام 2022، وكانت معظم هذه الأموال مخصصة للاجئين... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T17:11+0000
2024-03-04T17:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وصرح شميهال لوكالة "فرانس بريس"، أن "أوكرانيا لم تتلق أي من هذه المساعدات، وأن الأموال جمعتها بولندا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240304/وسائل-إعلام-غربية-تشكك-بأن-توريد-صواريخ-توروس-يمكن-أن-يساعد-أوكرانيا-1086654823.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

رئيس الوزراء الأوكراني: لم نتلق 16 مليار يورو من مؤتمرات المانحين في عام 2022

17:11 GMT 04.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، أن كييف لم تحصل على 16 مليار يورو من مؤتمرين للمانحين عقدا في بولندا عام 2022، وكانت معظم هذه الأموال مخصصة للاجئين الأوكرانيين داخل البلاد وفي الاتحاد الأوروبي ومولدوفا.
وصرح شميهال لوكالة "فرانس بريس"، أن "أوكرانيا لم تتلق أي من هذه المساعدات، وأن الأموال جمعتها بولندا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا".

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، صباح يوم الإثنين 26 فبراير/ شباط الفائت، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية.

الجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانيا
16:45 GMT
وأضاف فيكو للصحفيين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في باريس، أنه "بالنسبة لي، اجتماع اليوم هو تأكيد على فشل استراتيجية الغرب في أوكرانيا، لكنني أريد أن أكون مستعدا بشكل إيجابي وبناء، على الرغم من أن المواضيع التي تحدثنا عنها تقشعر لها الأبدان".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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