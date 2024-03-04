https://sputnikarabic.ae/20240304/روسيا-تبدأ-إنتاج-أول-لقاح--لعدوى-الورم-الحليمي-البشري-1086645074.html

روسيا تبدأ إنتاج أول لقاح لعدوى الورم الحليمي البشري

روسيا تبدأ إنتاج أول لقاح لعدوى الورم الحليمي البشري

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كيروف الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيتم البدء بإنتاج أول لقاح محلي ضد فيروس "الورم الحليمي" البشري في المقاطعة. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T13:43+0000

2024-03-04T13:43+0000

2024-03-04T13:43+0000

مجتمع

علوم

الصحة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/11/1050180346_0:140:3029:1844_1920x0_80_0_0_77a1d97105b7862968411809975b617e.jpg

وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للخدمة الصحفية: "حصلت شركة "نانوليك" على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وستكون الدراسة هي المرحلة النهائية قبل دخول الدواء إلى السوق الروسية".وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح يمكن أن يحمي من الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري العالية والمنخفضة التسبب في الأورام، والتي تسبب سرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري والأمراض الحميدة.وتم التأكيد على أن نتائج الدراسات السابقة أثبتت سلامة وفعالية اللقاح، وطور معظم المشاركين أجسامًا مضادة للأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة.

https://sputnikarabic.ae/20240227/لماذا-لا-يتوجب-على-النساء-قضاء-الكثير-من-الوقت-في-صالة-الرياضة؟-1086456805.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة