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https://sputnikarabic.ae/20240304/روسيا-تبدأ-إنتاج-أول-لقاح--لعدوى-الورم-الحليمي-البشري-1086645074.html
روسيا تبدأ إنتاج أول لقاح لعدوى الورم الحليمي البشري
روسيا تبدأ إنتاج أول لقاح لعدوى الورم الحليمي البشري
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كيروف الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيتم البدء بإنتاج أول لقاح محلي ضد فيروس "الورم الحليمي" البشري في المقاطعة. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T13:43+0000
2024-03-04T13:43+0000
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وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للخدمة الصحفية: "حصلت شركة "نانوليك" على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وستكون الدراسة هي المرحلة النهائية قبل دخول الدواء إلى السوق الروسية".وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح يمكن أن يحمي من الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري العالية والمنخفضة التسبب في الأورام، والتي تسبب سرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري والأمراض الحميدة.وتم التأكيد على أن نتائج الدراسات السابقة أثبتت سلامة وفعالية اللقاح، وطور معظم المشاركين أجسامًا مضادة للأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة.
https://sputnikarabic.ae/20240227/لماذا-لا-يتوجب-على-النساء-قضاء-الكثير-من-الوقت-في-صالة-الرياضة؟-1086456805.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

روسيا تبدأ إنتاج أول لقاح لعدوى الورم الحليمي البشري

13:43 GMT 04.03.2024
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الانتقال إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كيروف الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيتم البدء بإنتاج أول لقاح محلي ضد فيروس "الورم الحليمي" البشري في المقاطعة.
وجاء في البيان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للخدمة الصحفية: "حصلت شركة "نانوليك" على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وستكون الدراسة هي المرحلة النهائية قبل دخول الدواء إلى السوق الروسية".
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وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح يمكن أن يحمي من الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري العالية والمنخفضة التسبب في الأورام، والتي تسبب سرطان عنق الرحم وأنواع أخرى من السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري والأمراض الحميدة.
ولإنتاج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، سيتم زيادة قدرة مصنع "نانوليك" في مقاطعة كيروف من أجل إنتاج اللقاح خلال الدورة الكاملة.
وتم التأكيد على أن نتائج الدراسات السابقة أثبتت سلامة وفعالية اللقاح، وطور معظم المشاركين أجسامًا مضادة للأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من فيروس الورم الحليمي البشري المسرطنة.
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