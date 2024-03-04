https://sputnikarabic.ae/20240304/صحيفة-حزب-الله-يفشل-مهمة-عسكرية-ويعتقل-عناصر-مسلحة-هولندية-في-بيروت-1086634436.html
صحيفة: "حزب الله" يفشل مهمة عسكرية ويعتقل عناصر مسلحة هولندية في بيروت
صحيفة: "حزب الله" يفشل مهمة عسكرية ويعتقل عناصر مسلحة هولندية في بيروت
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة لبنانية، يوم السبت الماضي، عن توقيف مجموعة مسلحة هولندية في منطقة بئر العبد، الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T08:09+0000
2024-03-04T08:09+0000
2024-03-04T08:09+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية، أن أمن "حزب الله" اللبناني رصد المجموعة المسلحة الهولندية التي تتألف من ستة أشخاص وبحوزتهم أسلحة فردية وذخائر وعتاد.وبحسب المصادر، تبين أن الستّة من عداد مجموعة خاصة أوفدتها الحكومة الهولندية لإجلاء رعاياها في حال توسع الحرب، مضيفةً أن "حزب الله" سلّم أفراد المجموعة إلى مكتب أمن الضاحية في مديرية المخابرات اللبنانية، حيث جرى استجوابهم في فرع التحقيق في المديرية.وأفادت الصحيفة بأن السفير الهولندي لدى بيروت حضر إلى مديرية المخابرات أثناء التحقيق مع أفراد المجموعة، مضيفةً أن الهولنديين الستة كانوا يقومون بمحاكاة لمحاولة إخلاء من داخل الضاحية الجنوبية.وأوضحت المصادر للصحيفة أن هؤلاء انطلقوا من منقطة الكسليك بعد تحديد المكان المراد إخلاؤه عبر تطبيق Google map، وفُقد الاتصال بهم بعد دخولهم الضاحية الجنوبية بعدما أوقفهم عناصر أمن "حزب الله"، وتبيّن أنّ اثنين من العاملين في السفارة الهولندية يقيمان في الضاحية الجنوبية شاركا في المحاكاة الفاشلة.
https://sputnikarabic.ae/20240102/مراسل-سبوتنيك-انفجار-قوي-يهز-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت-1084651895.html
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العالم العربي
صحيفة: "حزب الله" يفشل مهمة عسكرية ويعتقل عناصر مسلحة هولندية في بيروت
كشفت صحيفة لبنانية، يوم السبت الماضي، عن توقيف مجموعة مسلحة هولندية في منطقة بئر العبد، الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت
صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية، أن أمن "حزب الله" اللبناني رصد المجموعة المسلحة الهولندية التي تتألف من ستة أشخاص وبحوزتهم أسلحة فردية وذخائر وعتاد.
وبحسب المصادر، تبين أن الستّة من عداد مجموعة خاصة أوفدتها الحكومة الهولندية لإجلاء رعاياها في حال توسع الحرب، مضيفةً أن "حزب الله" سلّم أفراد المجموعة إلى مكتب أمن الضاحية في مديرية المخابرات اللبنانية، حيث جرى استجوابهم في فرع التحقيق في المديرية.
وأفادت الصحيفة بأن السفير الهولندي لدى بيروت حضر إلى مديرية المخابرات أثناء التحقيق مع أفراد المجموعة، مضيفةً أن الهولنديين الستة كانوا يقومون بمحاكاة لمحاولة إخلاء من داخل الضاحية الجنوبية.
وأوضحت المصادر للصحيفة أن هؤلاء انطلقوا من منقطة الكسليك بعد تحديد المكان المراد إخلاؤه عبر تطبيق Google map، وفُقد الاتصال بهم بعد دخولهم الضاحية الجنوبية بعدما أوقفهم عناصر أمن "حزب الله"، وتبيّن أنّ اثنين من العاملين في السفارة الهولندية يقيمان في الضاحية الجنوبية شاركا في المحاكاة الفاشلة.