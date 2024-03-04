https://sputnikarabic.ae/20240304/عمدة-كييف-استقالة-زالوجني-هي-خطأ-زيلينسكي-الكبير-1086660425.html
عمدة كييف: استقالة زالوجني هي خطأ زيلينسكي الكبير
عمدة كييف: استقالة زالوجني هي خطأ زيلينسكي الكبير
سبوتنيك عربي
اعتبر عمدة كييف، كليتشكو، أن الخطأ الكبير الذي ارتكبه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T20:50+0000
2024-03-04T20:50+0000
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وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، أكد أنه بعد إقالة زالوجني، كان على زيلينسكي "أن يشرح سبب القرار الذي صدم كل أوكراني، وشعر الكثيرون بالارتباك واليأس". ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240304/إعلام-الجيش-الروسي-يدمر-أفضل-المدرعات-الأمريكية--1086658982.html
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عمدة كييف: استقالة زالوجني هي خطأ زيلينسكي الكبير
اعتبر عمدة كييف، كليتشكو، أن الخطأ الكبير الذي ارتكبه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإقالة فاليري زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، أكد أنه بعد إقالة زالوجني، كان على زيلينسكي "أن يشرح سبب القرار الذي صدم كل أوكراني، وشعر الكثيرون بالارتباك واليأس".
وفي رده على شائعات حول احتمال استقالته، أكد كليتشكو أن "الكفاح السياسي مستمر"، وأن "بعض السياسيين يضعون طموحاتهم فوق مصلحة الدولة".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".
وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.