https://sputnikarabic.ae/20240304/لافروف-دعونا-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-لإجراء-محادثات-قبل-الانتخابات-لكنهم-رفضوا--1086654638.html

لافروف: دعونا سفراء الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات قبل الانتخابات لكنهم رفضوا

لافروف: دعونا سفراء الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات قبل الانتخابات لكنهم رفضوا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه دعا، في وقت سابق، سفراء الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنهم... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T16:25+0000

2024-03-04T16:25+0000

2024-03-04T16:25+0000

روسيا

العالم

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وقال لافروف، على هامش مهرجان الشباب العالمي في سيريوس (في سوتشي): "لقد قمنا بتجميع الكثير من المواد حول كيف تستعد سفارات الاتحاد الأوروبي في موسكو لانتخاباتنا الرئاسية، وما هي آليات التدخل، وما هي مشاريع الدعم لخصومنا غير المنهجيين، وهي أشياء ليس للسفارات الحق في التعامل معها، وبعد أن جمعنا هذه المعلومات، دعونا جميع سفراء الاتحاد الأوروبي، ربما قبل أسبوع ونصف، إلى لقاء معي، بصفتي وزيراً للخارجية، أردت فيه فقط أن أنصح السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، عن حسن نية، بعدم القيام بذلك".هذا، وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتُنظم المهرجان الوكالة الفدرالية الروسية لشؤون الشباب "روس مولوديوج"؛ وتُعد وكالة "ريا نوفوستي" شريكاً إعلامياً عاماً للمهرجان.وتجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا هذا العام ولأول مرة، على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 مارس/ آذار المقبل. وسيتم التصويت في الخارج في 288 مركزًا انتخابيًا موزعين على 144 بلدًا.

https://sputnikarabic.ae/20240304/لافروف-يتحدث-خلال-مهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-فيديو--1086638066.html

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