https://sputnikarabic.ae/20240304/لحظات-مروعة-صخرة-عملاقة-تسحق-شاحنة-على-طريق-جبلي-في-البيرو-فيديو-1086654142.html
لحظات مروعة.. صخرة عملاقة تسحق شاحنة على طريق جبلي في البيرو... فيديو
لحظات مروعة.. صخرة عملاقة تسحق شاحنة على طريق جبلي في البيرو... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة عاشها المتواجدون داخل سياراتهم، أثناء مرورها من الطريق السريع المركزي في مقاطعة هواروشيري، في بيرو بسبب انهيار صخري وسقوط صخرة على... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T16:04+0000
2024-03-04T16:04+0000
2024-03-04T16:04+0000
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وتبين المشاهد لحظات انهيار الصخرة العملاقة من أعلى الجبل وسقوطها على الشاحنة وتحويلها إلى فتات.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 3 يونيو/ حزيران 2023، بحدوث زلزال بقوة 5.5 درجات في منطقة ماكا في بيرو.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على بُعد 9 كيلومترات جنوب شرقي المنطقة.وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
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نادي الفيديو, العالم
لحظات مروعة.. صخرة عملاقة تسحق شاحنة على طريق جبلي في البيرو... فيديو
أظهر مقطع فيديو لحظات مروعة عاشها المتواجدون داخل سياراتهم، أثناء مرورها من الطريق السريع المركزي في مقاطعة هواروشيري، في بيرو بسبب انهيار صخري وسقوط صخرة على شاحنة حولت السيارة إلى فتات.
وتبين المشاهد لحظات انهيار الصخرة العملاقة من أعلى الجبل وسقوطها على الشاحنة وتحويلها إلى فتات.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 3 يونيو/ حزيران 2023، بحدوث زلزال بقوة 5.5 درجات في منطقة ماكا في بيرو.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على بُعد 9 كيلومترات
جنوب شرقي المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.