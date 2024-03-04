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https://sputnikarabic.ae/20240304/مجلس-الأمن-الروسي-حدود-روسيا-الاستراتيجية-أوسع-من-الجغرافية-1086638597.html
مجلس الأمن الروسي: حدود روسيا الاستراتيجية أوسع من الجغرافية
مجلس الأمن الروسي: حدود روسيا الاستراتيجية أوسع من الجغرافية
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، خلال ماراثون "المعرفة أولاً" العلمي الروسي (من قبل جمعية "المعرفة" الروسية)، أنه سيتعين على... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T11:32+0000
2024-03-04T11:32+0000
روسيا
العالم
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وأضاف ميدفيديف: "سيتعين على الجميع أن يأخذوا موقفنا فيما يتعلق بالحدود الاستراتيجية لبلدنا في الاعتبار، سواء أرادوا ذلك أم لا، وهذا، إذا أردتم، جزء من هويتنا الأساسية، والمبادئ الأساسية لسياستنا الخارجية لعقود من الزمن".وأشار إلى أن الحدود الاستراتيجية للدول أوسع من الحدود الجغرافية، مؤكدا أنه "إذا زادت إمكانات أي بلد على مدى فترة طويلة من الزمن، فإن سيادة الدولة تتعزز، وتتوسع حدودها الاستراتيجية، ويمكن بعد ذلك رسم الحدود الجغرافية لها بعد حدوثها".وأوضح بوتين: "يتكون بلدنا المتعدد الجنسيات من مئات الثقافات واللغات والتقاليد، وكان التآخي بين الشعوب دائما ولا يزال ركيزتها الرئيسية وميزتها وقوتها".ويقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار، في إقليم سيريوس الفيدرالي، بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجهة المنظمة للمهرجان هي "روس مولوديوج".وتشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات شعبية والأغاني والموسيقى.صور لمتطوعين ومشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
https://sputnikarabic.ae/20240304/لافروف-يتحدث-خلال-مهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-فيديو--1086638066.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: حدود روسيا الاستراتيجية أوسع من الجغرافية

11:32 GMT 04.03.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، خلال ماراثون "المعرفة أولاً" العلمي الروسي (من قبل جمعية "المعرفة" الروسية)، أنه سيتعين على الجميع أن يحسبوا حساب الحدود الاستراتيجية لروسيا، سواء أرادوا ذلك أم لا، فإن روسيا لن تتراجع عن ذلك.
وأضاف ميدفيديف: "سيتعين على الجميع أن يأخذوا موقفنا فيما يتعلق بالحدود الاستراتيجية لبلدنا في الاعتبار، سواء أرادوا ذلك أم لا، وهذا، إذا أردتم، جزء من هويتنا الأساسية، والمبادئ الأساسية لسياستنا الخارجية لعقود من الزمن".
وأشار إلى أن الحدود الاستراتيجية للدول أوسع من الحدود الجغرافية، مؤكدا أنه "إذا زادت إمكانات أي بلد على مدى فترة طويلة من الزمن، فإن سيادة الدولة تتعزز، وتتوسع حدودها الاستراتيجية، ويمكن بعد ذلك رسم الحدود الجغرافية لها بعد حدوثها".

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالة فيديو للمشاركين في حفل افتتاح "مهرجان الشباب" العالمي، يوم السبت 2 مارس/ آذار الجاري، إن أخوة الشعوب كانت دائما ولا تزال الركيزة الأساسية والميزة والقوة لروسيا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
لافروف يتحدث خلال مهرجان الشباب العالمي في سوتشي... فيديو
11:09 GMT
وأوضح بوتين: "يتكون بلدنا المتعدد الجنسيات من مئات الثقافات واللغات والتقاليد، وكان التآخي بين الشعوب دائما ولا يزال ركيزتها الرئيسية وميزتها وقوتها".

وأكد بوتين أن "الوحدة المتعددة القوميات من أجل روسيا هي الهدف الأعظم".

ويقام مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار، في إقليم سيريوس الفيدرالي، بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجهة المنظمة للمهرجان هي "روس مولوديوج".
وتشهد مدينة سوتشي بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي، وذلك بحضور 20 ألف شاب من 188 دولة.
رحبت المدينة بالوفود المشاركة في المهرجان في مطار سوتشي بعروض ورقصات شعبية والأغاني والموسيقى.
صور لمتطوعين ومشاركين بمهرجان الشباب العالمي في سوتشي
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