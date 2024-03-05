https://sputnikarabic.ae/20240305/أغلى-عطر-في-العالم-1086679516.html

أغلى عطر في العالم

أغلى عطر في العالم

سبوتنيك عربي

العطر ليس مجرد رائحة على الجلد، بل هو منتج يروي القصص، ويوقظ المشاعر، ويلتقط لحظة معينة من الزمن. على مدى قرون، نسج فن صناعة العطور سحره من خلال مزج أغلى... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T12:55+0000

2024-03-05T12:55+0000

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يمكن للروائح أن تثير الذكريات، وتثير، وتلهم، وتؤثر على عواطفنا وحتى أفكارنا. الرائحة تجعل الشخص مميزًا بين الآخرين وتظهر شخصيته الفريدة، ولهذا السبب يكون الناس على استعداد لدفع الكثير من المال مقابل العطر.أغلى 10 عطور في العالم"كلايف كريستيان رقم.1" Imperial Majestyفي بداية ديسمبر/كانون الأول 2007، تم إدراج أغلى عطر رسميًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليصبح هذا العطر هو الأغلى ويصل سعر الزجاجة الكريستالية سعة 30 مل هو 2350 دولارًا.وفي عام 1999، قام صانع هذه العطور، كلايف كريستيان، بشراء أقدم شركة عطور بريطانية، وهي شركة Crown Perfumery. تأسست في عام 1872. تمتعت دار العطور هذه دائمًا برعاية المشاهير لمدة قرن من الزمان. تم تتويج كل زجاجة كريستال مصنوعة يدوياً من قبل العطارين بتاج ثقيل. وهي العلامة التجارية الخاصة بالدار والتي خصصتها الملكة فيكتوريا تأكيداً لجودة منتجاتها وفخامة منتجاتها.بالإضافة إلى المظهر، فإن تركيبة العطر مثيرة للإعجاب أيضًا. أندر المكونات هي خشب الصندل الهندي، الذي يتم تنظيم تصديره بشكل صارم، والفانيليا التاهيتية، التي يتطلب استخراجها تكنولوجيا خاصة.يتم إنتاج 1000 زجاجة عطور نسائية و1000 عطر رجالي فقط سنويًا.شخصيات مشهورة مثل إلتون جون وكاتي هولمز من محبي العطور الباهظة الثمن."باكارات " Les Larmes Sacrées de Thebesقدمت شركة Baccarat، المشهورة بإبداعاتها الكريستالية، عطر Les Larmes Sacrées de Thebes، والذي يترجم اسمه باسم “دموع طيبة المقدسة”، بسعر 6800 دولار. يجسد العطر جوهر الغموض القديم والأناقة الخالدة والتزام العلامة التجارية بمهنتها.الرائحة مستوحاة من أسرار العالم القديم، وعلى وجه الخصوص، مدينة طيبة المصرية القديمة، ولذلك ليس من المستغرب أن يأسر العطر بمزيجه المتناغم من النفحات الشرقية والخشبية. يبدأ العطر بمزيج عطري من إبرة الراعي والمر. وينبض قلب العطر بنفحات غنية من البخور، تتشابك مع سيمفونية هشة من الياسمين وخشب الصندل. القاعدة هي عمق العنبر والمسك.الزجاجة هي عمل فني مستوحى من الأهرامات المصرية القديمة."كلايف كريستيان رقم. 1"نسخة زهرية شرقية مبهجة من العطر الأسطوري رقم 1، تم تقديمها للعالم في عام 2014، بمناسبة افتتاح البوتيك الجديد للعلامة التجارية. تحتوي التركيبة على مزيج فاخر ومغر بشكل غير عادي من الأزهار والفواكه والتوابل والحمضيات والأخشاب والفانيليا والمسك، مما يخلق رائحة سحرية وساحرة. زجاجة العطر وهي عمل حقيقي من المجوهرات، مصنوعة يدوياً من الكريستال الصخري، ومزينة بالذهب و200 قطعة من الماس. وفي وسط الزجاجة الثمينة، يمكنك رؤية شعار العلامة التجارية - أسد مصنوع من الماس الأصفر والوردي النادر."هيرميس 24 فوبورج"تم إصدار هذا العطر عام 1995، حيث تم إطلاق 1000 زجاجة فقط. وأطلقوا على 24 فوبورج اسم متجر في باريس (24 شارع فوبورج سانت أونوريه). تم بيع العطر الموجود في زجاجة كريستال على الفور ووصف بأنه نادر. يحتوي على العديد من المكونات، والرائحة تدوم طويلاً - خفيفة وزهرية ومشمسة. هناك زهر البرتقال، الياسمين، الباتشولي، الإيلنغ، الفانيليا، والعنبر مع خشب الصندل. ويقولون أيضًا أن 24 Faubourg كان العطر المفضل للأميرة ديانا في السنوات الأخيرة من حياتها، لذا فإن سعر 1500 دولار مقابل 30 مل ليس الحد الأقصى لهذا العطر على الإطلاق."كارون بوافر"لقد استحوذ كارون، وهو اسم محترم في عالم صناعة العطور الراقية، على الاهتمام بصناعة العديد من الروائح الجذابة، لكن Poivre يبرز باعتباره الإبداع الأكثر تميزًا للعلامة التجارية. ترجمة من الفرنسية، تعني كلمة Poivre "الفلفل"، ورائحة العطر تتطابق مع اسمه. من أول رشة، يمكنك أن تشعر بنفحات الفلفل الحارة، التي تنقلك على الفور إلى سوق التوابل على طول طريق طريق الحرير الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت. ومع مرور الوقت فإن الرائحة تأخذ لأن تصبح مختلطة مع روائح التوابل، مما يضيف العمق والدفء. يتم بعد ذلك موازنة هذه الروائح الحارة بشكل متناغم مع باقة من الأزهار، بما في ذلك رائحة الورد المتطورة والرومانسية، مما يضفي لمسة ناعمة وأثيرية.الزجاجة بسيطة ولكنها أنيقة في تصميمها وتعكس تمامًا أسلوب العلامة التجارية بأكملها."جوي جان باتو"عطر Joy من جان باتو، والذي يكلف "فقط" 850 دولارًا. تم إنشاؤه خلال الوضع الاقتصادي المتدهور في الثلاثينيات. ردًا على كآبة الكساد الكبير، رأى جان باتو أن جوي هو العطر الأكثر إسرافًا في العالم. لقد كان بمثابة أمل في الأوقات الصعبة. وفيًا لوعده، تألق العطر بمزيج غني ومفعم بالحيوية من روائح الأزهار.في قلب عطر Joy توجد باقة مسكرة من الورد البلغاري والياسمين - وهما من أغلى وأثمن المكونات في عالم العطور. حجم الإنتاج صعب، حيث يتم تكثيف آلاف الزهور لإنتاج أونصة واحدة فقط من العطر. ويكمل القلب الزهري بشكل مثالي الإيلنغ ومسك الروم، مما يضيف العمق والدفء.ببساطة، من خلال تصميمها، تسمح لك الزجاجة برؤية الإكسير الذهبي.جي بي آر Bolt of Lightning"جي بي آر" هي الأحرف الأولى من اسم Joel A. Rosenthal، صانع المجوهرات والعطور الذي ابتكر هذا العطر. كل زجاجة عطر مزينة بنقش يدوي. تم إنشاء العطر خصيصًا للنساء استنادًا إلى روائح الأزهار الشرقية، ويروج له روزنتال نفسه على أنه رائحة الهواء مباشرة بعد عاصفة رعدية. تم إصداره في عام 2001، وهو يشتمل على روائح الأزهار والنباتات المقطوعة حديثًا والفواكه الناضجة ولمحات خفيفة من النباتات الخضراء ومسك الروم والمسك.تستمر الرائحة لفترة طويلة جدًا. يتم تعبئة العطر في زجاجات مصنوعة يدوياً، تم تطوير تصميمها خصيصًا للعطور الفرنسية."أنيك غوتال أو دي هادريان"تأسست العلامة التجارية Eau d'Hadrien في عام 1981، نتيجة للتعاون بين العطارين Annick Goutal و Francis Kamail. هذا العطر مثالي لكل من الرجال والنساء. يحتوي على مكونات مثل الليمون واليوسفي والليمون الصقلي والجريب فروت والأترج والسرو والألدهيدات ومستخلص الإيلنغ. تكلفة الزجاجة الواحدة سعة 3.4 مل هي 1500 دولار. اكتسب العطر شهرة واسعة النطاق في عام 2008 عندما تم إدراجه في قاعة مشاهير مؤسسة العطور في حفل توزيع جوائز FiFi.في وقت لاحق، تم إنشاء مجموعة كاملة من هذه العطور، والتي اكتسبت شعبية على الفور وهي في الطلب المستقر حتى يومنا هذا. يتكون كوكتيل العطر من مكونات الليمون الصقلي والجريب فروت والسرور."روجا بارفيومز مسك عود أبسولو بريسيو"يجمع بين الروائح الغريبة لأشجار الشرق الأوسط مع لمسة من طحلب البلوط والباتشولي. تتميز هذه الرائحة الترابية بالورد وجوزة الطيب بالإضافة إلى فول التونكا واللابدانوم والأمبريت.المكونات المستخدمة في هذا العطر، التي ابتكرتها شركة Roja Dove نفسها، تبرر السعر المرتفع. وتتوافق الزجاجة المتواضعة والمتطورة مع رائحتها الاستثنائية.إن الاختيار الدقيق لمكونات هذه الكولونيا من قبل Roja Dove نفسه يبرر سعره المتميز. في قلب العطر تكمن رائحة العود الثمينة، التي تم الحصول عليها من أجار شجرة أكويلاريا (أكويلاريا مالاكينسيس). تساهم ندرة أود في ارتفاع قيمته، كما أن عملية التعدين مكلفة جدا، من أجل إتقان Aoud Absolue Précieux، أمضى روي دوف ثلاث سنوات في الشرق الأوسط يتقن فن استخدام العود في صناعة العطور. على عكس الزجاجات المزخرفة عادة في هذه القائمة، فإن زجاجة العطر هذه تنضح بأناقة بسيطة، مما يعكس الصفات الراقية للعطر نفسه.يُعرف "Auod" أو "ud" أيضًا باسم "شجرة الآلهة". إنه مشتق ذو قيمة عالية من خشب العود، والذي تصفه مجلة التجميل Allure بأنه أحد "أغلى المواد الخام في العالم"."شموخ"يعد عطر شموخ من ماركة نبيل أغلى عطر في العالم في الوقت الحالي حيث يبلغ سعر 3 ليترات 1.3 مليون دولار. يُترجم الاسم على أنه "يستحق الأفضل". يدعي المصنعون أن هذه هي الرائحة الأطول ثباتًا في العالم، حيث تدوم لمدة 12 ساعة على الجلد وما يصل إلى 30 يومًا على القماش.يجمع العطر بمهارة بين الروائح الغنية من العنبر وخشب الصندل والمسك والعود الهندي النادر والورد التركي النقي والباتشولي والبخور. تمتزج هذه المكونات بشكل متناغم لتخلق رائحة منعشة تجسد جوهر الشرق بأكثر الطرق فخامة.لكن الزجاجة! هذا حقًا عمل فني يبلغ ارتفاعه مترًا تقريبًا. وهو مزين بـ 3571 قطعة من الماس والتوباز واللؤلؤ والذهب والفضة. كل ملليمتر من الزجاجة يستذكر القصور الفاخرة في الشرق الأوسط وحكاياتها الخيالية الأبدية. بالإضافة إلى ذلك، يدور الصقر الموجود على الزجاجة.

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