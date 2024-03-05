https://sputnikarabic.ae/20240305/إسرائيل-تعلن-إغلاق-النفق-العملاق-لـشقيق-السنوار-1086668457.html

إسرائيل تعلن إغلاق النفق العملاق لـ"شقيق السنوار"

إسرائيل تعلن إغلاق النفق العملاق لـ"شقيق السنوار"

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية بأن مئات شاحنات الإسمنت أغلقت النفق الذي تم اكتشافه في بداية الحرب على قطاع غزة وظهر فيه محمد السنوار بالقرب من معبر إيريز. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T08:14+0000

2024-03-05T08:14+0000

2024-03-05T08:20+0000

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وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "أغلق الجيش الإسرائيلي النفق الضخم الذي تم تسجيل وجود شقيق يحيى السنوار فيه، في عملية استغرقت نحو أسبوع، حيث قام الجيش الإسرائيلي في البداية بتفجير النفق، ثم تم إحضار شاحنات إسمنتية إلى المكان، وتم إغلاقه".وأشارت القناة إلى أنه "تم بناء النفق بمبادرة من محمد السنوار، شقيق زعيم حماس، وعُثر بداخله على شبكة من الممرات التي تسمح بمرور المركبات، بل وتضمنت بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء، حتى أن محمد السنوار تم تسجيل فيديو له وهو يقود سيارته. وكان أقرب ممر للنفق إلى الأراضي الإسرائيلية يقع على بعد نحو 400 متر من معبر إيريز".ونشر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر فيه اكتشاف النفق الضخم، وأعلن عن عثوره على نفق عملاق تابع لحركة حماس الفلسطينية، إذ يبلغ طوله 4 كيلومترات ويمتد عمقه إلى نحو 50 مترًا.وتُظهر المشاهد جنود الجيش الإسرائيلي داخل النفق، ومن ثم تظهر مشاهد لعملية قيام عناصر "القسام" بسحب الجنود الأسرى عبر النفق، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر على النفق بعد فوات الأوان.الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على "أكبر نفق" لحركة حماس شمالي قطاع غزة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231218/القسام-ترد-على-كشف-الجيش-الإسرائيلي-عن-نفق-لها-بفيديو-1084233419.html

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