https://sputnikarabic.ae/20240305/إسرائيل-تعلن-إغلاق-النفق-العملاق-لـشقيق-السنوار-1086668457.html
إسرائيل تعلن إغلاق النفق العملاق لـ"شقيق السنوار"
إسرائيل تعلن إغلاق النفق العملاق لـ"شقيق السنوار"
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إسرائيلية بأن مئات شاحنات الإسمنت أغلقت النفق الذي تم اكتشافه في بداية الحرب على قطاع غزة وظهر فيه محمد السنوار بالقرب من معبر إيريز. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T08:14+0000
2024-03-05T08:14+0000
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وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "أغلق الجيش الإسرائيلي النفق الضخم الذي تم تسجيل وجود شقيق يحيى السنوار فيه، في عملية استغرقت نحو أسبوع، حيث قام الجيش الإسرائيلي في البداية بتفجير النفق، ثم تم إحضار شاحنات إسمنتية إلى المكان، وتم إغلاقه".وأشارت القناة إلى أنه "تم بناء النفق بمبادرة من محمد السنوار، شقيق زعيم حماس، وعُثر بداخله على شبكة من الممرات التي تسمح بمرور المركبات، بل وتضمنت بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء، حتى أن محمد السنوار تم تسجيل فيديو له وهو يقود سيارته. وكان أقرب ممر للنفق إلى الأراضي الإسرائيلية يقع على بعد نحو 400 متر من معبر إيريز".ونشر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر فيه اكتشاف النفق الضخم، وأعلن عن عثوره على نفق عملاق تابع لحركة حماس الفلسطينية، إذ يبلغ طوله 4 كيلومترات ويمتد عمقه إلى نحو 50 مترًا.وتُظهر المشاهد جنود الجيش الإسرائيلي داخل النفق، ومن ثم تظهر مشاهد لعملية قيام عناصر "القسام" بسحب الجنود الأسرى عبر النفق، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر على النفق بعد فوات الأوان.الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على "أكبر نفق" لحركة حماس شمالي قطاع غزة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231218/القسام-ترد-على-كشف-الجيش-الإسرائيلي-عن-نفق-لها-بفيديو-1084233419.html
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العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
العالم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
إسرائيل تعلن إغلاق النفق العملاق لـ"شقيق السنوار"
08:14 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 08:20 GMT 05.03.2024)
أفادت قناة إسرائيلية بأن مئات شاحنات الإسمنت أغلقت النفق الذي تم اكتشافه في بداية الحرب على قطاع غزة وظهر فيه محمد السنوار بالقرب من معبر إيريز.
وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "أغلق الجيش الإسرائيلي النفق الضخم الذي تم تسجيل وجود شقيق يحيى السنوار فيه، في عملية استغرقت نحو أسبوع، حيث قام الجيش الإسرائيلي في البداية بتفجير النفق، ثم تم إحضار شاحنات إسمنتية إلى المكان، وتم إغلاقه".
وأضافت: "تم اكتشاف النفق، الذي يبلغ طوله أكثر من 4 كيلومترات ويبلغ أقصى عمق له نحو 50 مترًا، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويعتبر أكبر الأنفاق المكتشفة في قطاع غزة".
وأشارت القناة إلى أنه "تم بناء النفق بمبادرة من محمد السنوار، شقيق زعيم حماس، وعُثر بداخله على شبكة من الممرات التي تسمح بمرور المركبات، بل وتضمنت بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء، حتى أن محمد السنوار تم تسجيل فيديو له وهو يقود سيارته. وكان أقرب ممر للنفق إلى الأراضي الإسرائيلية يقع على بعد نحو 400 متر من معبر إيريز".
18 ديسمبر 2023, 11:03 GMT
ونشر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر فيه اكتشاف النفق الضخم، وأعلن عن عثوره على نفق عملاق تابع لحركة حماس الفلسطينية، إذ يبلغ طوله 4 كيلومترات ويمتد عمقه إلى نحو 50 مترًا.
وردت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، على الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي للعثور على نفق لـ"حماس"، بفيديو مرفق بعبارة مقتضبة "وصلتم متأخرين".
وتُظهر المشاهد جنود الجيش الإسرائيلي داخل النفق، ومن ثم تظهر مشاهد لعملية قيام عناصر "القسام" بسحب الجنود الأسرى عبر النفق، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر على النفق بعد فوات الأوان.