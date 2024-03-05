عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240305/البنتاغون-ينفي-مزاعم-سنغافورة-باستخدام-الولايات-المتحدة-مقاتلات-إف-35-في-أوكرانيا-1086661791.html
البنتاغون ينفي اتهامات سنغافورة للولايات المتحدة باستخدام مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا
البنتاغون ينفي اتهامات سنغافورة للولايات المتحدة باستخدام مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لسبوتنيك إن الولايات المتحدة لا تستخدم طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" في أوكرانيا، لينفي بذلك ما ذكره وزير الدفاع... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T00:03+0000
2024-03-05T00:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
سبوتنيك. وأضاف المتحدث: "ليس من المناسب أن أتحدث نيابة عن وزارة الدفاع السنغافورية أو أحاول توضيح تعليقاتها، لكني أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة لا تستخدم طائرات إف-35 في أوكرانيا، لقد كان دعمنا لأوكرانيا يركز دائما على تزويدهم بالمساعدة الأمنية التي يمكنهم استخدامها ضد روسيا".وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع السنغافوري، نج إنج هين، خلال جلسة للجنة البرلمانية المعنية بالمشتريات العامة، إن الولايات المتحدة استخدمت طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتحديد مواقع وحدات الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا والتعرف عليها، وشاركت المعلومات مع شركائها في الناتو.يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت ما يزيد عن 75 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022.وبدأت شحنات المساعدات في عام 2022 بذخائر المدفعية والتدريب وتصاعدت لتشمل الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والصواريخ والقنابل العنقودية.من جانبه، حذر الكرملين مرارا من استمرار شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قائلا إنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.وتحرص إدارة بايدن على الحصول على الموافقة على المزيد من التمويل لأوكرانيا بعد نفاد الأموال المخصصة لكييف في ديسمبر/كانون الأول، ولم يوافق الكونغرس بعد على المزيد من التمويل.
https://sputnikarabic.ae/20240214/الولايات-المتحدة-تعتزم-تخفيض-عدد-مقاتلات-إف-35-المطلوبة-للكونغرس-في-2025-بسبب-قيود-الميزانية-1086079361.html
https://sputnikarabic.ae/20240303/سياسي-فرنسي-يصف-تصريح-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-بـالأرعن-1086613292.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

البنتاغون ينفي اتهامات سنغافورة للولايات المتحدة باستخدام مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا

00:03 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 00:11 GMT 05.03.2024)
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لسبوتنيك إن الولايات المتحدة لا تستخدم طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" في أوكرانيا، لينفي بذلك ما ذكره وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هين.
سبوتنيك. وأضاف المتحدث: "ليس من المناسب أن أتحدث نيابة عن وزارة الدفاع السنغافورية أو أحاول توضيح تعليقاتها، لكني أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة لا تستخدم طائرات إف-35 في أوكرانيا، لقد كان دعمنا لأوكرانيا يركز دائما على تزويدهم بالمساعدة الأمنية التي يمكنهم استخدامها ضد روسيا".
إف35 طائرة مقاتلة تؤدي خلال يوم افتتاح معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
الولايات المتحدة تعتزم تخفيض عدد مقاتلات "إف-35" المطلوبة للكونغرس بسبب قيود الميزانية
14 فبراير, 19:56 GMT
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع السنغافوري، نج إنج هين، خلال جلسة للجنة البرلمانية المعنية بالمشتريات العامة، إن الولايات المتحدة استخدمت طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتحديد مواقع وحدات الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا والتعرف عليها، وشاركت المعلومات مع شركائها في الناتو.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت ما يزيد عن 75 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي فرنسي يصف تصريح ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا بـ"الأرعن"
3 مارس, 07:44 GMT
وبدأت شحنات المساعدات في عام 2022 بذخائر المدفعية والتدريب وتصاعدت لتشمل الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والصواريخ والقنابل العنقودية.
من جانبه، حذر الكرملين مرارا من استمرار شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قائلا إنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
وتحرص إدارة بايدن على الحصول على الموافقة على المزيد من التمويل لأوكرانيا بعد نفاد الأموال المخصصة لكييف في ديسمبر/كانون الأول، ولم يوافق الكونغرس بعد على المزيد من التمويل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ждут гуманитарную помощь на берегу моря в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكرر استهداف الفلسطينيين لدى انتظار المساعداتأمس, 22:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала