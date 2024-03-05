https://sputnikarabic.ae/20240305/البنتاغون-ينفي-مزاعم-سنغافورة-باستخدام-الولايات-المتحدة-مقاتلات-إف-35-في-أوكرانيا-1086661791.html
البنتاغون ينفي اتهامات سنغافورة للولايات المتحدة باستخدام مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا
البنتاغون ينفي اتهامات سنغافورة للولايات المتحدة باستخدام مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لسبوتنيك إن الولايات المتحدة لا تستخدم طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" في أوكرانيا، لينفي بذلك ما ذكره وزير الدفاع... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T00:03+0000
2024-03-05T00:03+0000
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سبوتنيك. وأضاف المتحدث: "ليس من المناسب أن أتحدث نيابة عن وزارة الدفاع السنغافورية أو أحاول توضيح تعليقاتها، لكني أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة لا تستخدم طائرات إف-35 في أوكرانيا، لقد كان دعمنا لأوكرانيا يركز دائما على تزويدهم بالمساعدة الأمنية التي يمكنهم استخدامها ضد روسيا".وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع السنغافوري، نج إنج هين، خلال جلسة للجنة البرلمانية المعنية بالمشتريات العامة، إن الولايات المتحدة استخدمت طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتحديد مواقع وحدات الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا والتعرف عليها، وشاركت المعلومات مع شركائها في الناتو.يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت ما يزيد عن 75 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022.وبدأت شحنات المساعدات في عام 2022 بذخائر المدفعية والتدريب وتصاعدت لتشمل الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والصواريخ والقنابل العنقودية.من جانبه، حذر الكرملين مرارا من استمرار شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قائلا إنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.وتحرص إدارة بايدن على الحصول على الموافقة على المزيد من التمويل لأوكرانيا بعد نفاد الأموال المخصصة لكييف في ديسمبر/كانون الأول، ولم يوافق الكونغرس بعد على المزيد من التمويل.
https://sputnikarabic.ae/20240214/الولايات-المتحدة-تعتزم-تخفيض-عدد-مقاتلات-إف-35-المطلوبة-للكونغرس-في-2025-بسبب-قيود-الميزانية-1086079361.html
https://sputnikarabic.ae/20240303/سياسي-فرنسي-يصف-تصريح-ماكرون-حول-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-بـالأرعن-1086613292.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
البنتاغون ينفي اتهامات سنغافورة للولايات المتحدة باستخدام مقاتلات "إف-35" في أوكرانيا
00:03 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 00:11 GMT 05.03.2024)
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لسبوتنيك إن الولايات المتحدة لا تستخدم طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" في أوكرانيا، لينفي بذلك ما ذكره وزير الدفاع السنغافوري نج إنج هين.
سبوتنيك. وأضاف المتحدث: "ليس من المناسب أن أتحدث نيابة عن وزارة الدفاع السنغافورية أو أحاول توضيح تعليقاتها، لكني أستطيع أن أؤكد أن الولايات المتحدة لا تستخدم طائرات إف-35
في أوكرانيا، لقد كان دعمنا لأوكرانيا يركز دائما على تزويدهم بالمساعدة الأمنية التي يمكنهم استخدامها ضد روسيا".
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع السنغافوري، نج إنج هين، خلال جلسة للجنة البرلمانية المعنية بالمشتريات العامة، إن الولايات المتحدة استخدمت طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لتحديد مواقع وحدات الدفاع الجوي الروسية في أوكرانيا والتعرف عليها، وشاركت المعلومات مع شركائها في الناتو.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قدمت ما يزيد عن 75 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير 2022.
وبدأت شحنات المساعدات في عام 2022 بذخائر المدفعية والتدريب وتصاعدت لتشمل الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والصواريخ والقنابل العنقودية.
من جانبه، حذر الكرملين مرارا من استمرار شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قائلا إنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
وتحرص إدارة بايدن على الحصول على الموافقة على المزيد من التمويل لأوكرانيا بعد نفاد الأموال المخصصة لكييف في ديسمبر/كانون الأول، ولم يوافق الكونغرس بعد على المزيد من التمويل.