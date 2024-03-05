https://sputnikarabic.ae/20240305/الثعلب-الروسي-يقنص-قائدا-أوكرانيا-بارزا-بطلقة-من-نافذة-1086670306.html
"الثعلب" الروسي يقنص قائدا أوكرانيا بارزا "بطلقة من نافذة"
"الثعلب" الروسي يقنص قائدا أوكرانيا بارزا "بطلقة من نافذة"
سبوتنيك عربي
حصل قناص روسي على ترقية ولقب "الثعلب"، بعد قيامه بتحييد ضابط استخبارات أوكراني رفيع يعمل لدى القوات الأوكرانية، وذلك من خلال تنفيذ حيلة ماكرة. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T09:03+0000
2024-03-05T09:03+0000
2024-03-05T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102055/74/1020557466_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_d6b80862d2928f80675674de5bab2396.jpg
ونشرت وسائل إعلام روسية قصة القناص، حيث أشارت إلى أن القناص استطاع تحييد هدف مهم عند رصده قائد كتيبة استطلاع يحمل رتبة عقيد وتحييده ليلا.ولاحظ القناص وجود ثقب صغير بين هذه الألواح، وراقب الضابط ووجّه طلقتين مباشرتين من هذا الثقب حيّدت الهدف، بحسب "روسكايا غازيتا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"الثعلب" الروسي يقنص قائدا أوكرانيا بارزا "بطلقة من نافذة"
حصل قناص روسي على ترقية ولقب "الثعلب"، بعد قيامه بتحييد ضابط استخبارات أوكراني رفيع يعمل لدى القوات الأوكرانية، وذلك من خلال تنفيذ حيلة ماكرة.
ونشرت وسائل إعلام روسية قصة القناص، حيث أشارت إلى أن القناص استطاع تحييد هدف مهم عند رصده قائد كتيبة استطلاع يحمل رتبة عقيد وتحييده ليلا.
وقال القناص إن الضابط الأوكراني كان موجودا داخل مبنى، مشيرًا إلى أنه رصد وجود نافذة صغيرة، غطيت بالألواح.
ولاحظ القناص وجود ثقب صغير بين هذه الألواح، وراقب الضابط ووجّه طلقتين مباشرتين من هذا الثقب حيّدت الهدف، بحسب "روسكايا غازيتا"
.
ونوه القناص إلى أنه في إحدى المهمات اضطر إلى مواجهة فوج نخبة تابع لقوات العلميات الخاصة الأوكرانية.
تمكن القناص من تصفية مجموعة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية بين عشية وضحاها، حيث حيّد سبعة جنود أوكرانيين وأصاب الثامن، ولم يتمكن "شيكا" (لقبه في ذلك الوقت) من مغادرة الموقع إلا عند الفجر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.