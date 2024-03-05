عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240305/الثعلب-الروسي-يقنص-قائدا-أوكرانيا-بارزا-بطلقة-من-نافذة-1086670306.html
"الثعلب" الروسي يقنص قائدا أوكرانيا بارزا "بطلقة من نافذة"
"الثعلب" الروسي يقنص قائدا أوكرانيا بارزا "بطلقة من نافذة"
سبوتنيك عربي
حصل قناص روسي على ترقية ولقب "الثعلب"، بعد قيامه بتحييد ضابط استخبارات أوكراني رفيع يعمل لدى القوات الأوكرانية، وذلك من خلال تنفيذ حيلة ماكرة. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T09:03+0000
2024-03-05T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102055/74/1020557466_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_d6b80862d2928f80675674de5bab2396.jpg
ونشرت وسائل إعلام روسية قصة القناص، حيث أشارت إلى أن القناص استطاع تحييد هدف مهم عند رصده قائد كتيبة استطلاع يحمل رتبة عقيد وتحييده ليلا.ولاحظ القناص وجود ثقب صغير بين هذه الألواح، وراقب الضابط ووجّه طلقتين مباشرتين من هذا الثقب حيّدت الهدف، بحسب "روسكايا غازيتا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
https://sputnikarabic.ae/20240305/إعلام-كييف-لن-تستلم-صواريخ-توروس-بعد-فضيحة-التسريبات-الصوتية-للضباط-الألمان-1086670134.html
https://sputnikarabic.ae/20240305/التمساح-الروسية-تدمر-المعاقل-الأوكرانية-على-محور-سيفيرودونيتسك-فيديو-1086664706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102055/74/1020557466_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_fc25f2d29f2467ea2572dfcacb11d416.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"الثعلب" الروسي يقنص قائدا أوكرانيا بارزا "بطلقة من نافذة"

09:03 GMT 05.03.2024
© Sputnik . Georgiy Zimarevقناص من وحدة القوات الخاصة الروسية خلال التدريبات العسكرية في إقليم كراسنودارسك
قناص من وحدة القوات الخاصة الروسية خلال التدريبات العسكرية في إقليم كراسنودارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© Sputnik . Georgiy Zimarev
تابعنا عبر
حصل قناص روسي على ترقية ولقب "الثعلب"، بعد قيامه بتحييد ضابط استخبارات أوكراني رفيع يعمل لدى القوات الأوكرانية، وذلك من خلال تنفيذ حيلة ماكرة.
ونشرت وسائل إعلام روسية قصة القناص، حيث أشارت إلى أن القناص استطاع تحييد هدف مهم عند رصده قائد كتيبة استطلاع يحمل رتبة عقيد وتحييده ليلا.

وقال القناص إن الضابط الأوكراني كان موجودا داخل مبنى، مشيرًا إلى أنه رصد وجود نافذة صغيرة، غطيت بالألواح.

ولاحظ القناص وجود ثقب صغير بين هذه الألواح، وراقب الضابط ووجّه طلقتين مباشرتين من هذا الثقب حيّدت الهدف، بحسب "روسكايا غازيتا".

ونوه القناص إلى أنه في إحدى المهمات اضطر إلى مواجهة فوج نخبة تابع لقوات العلميات الخاصة الأوكرانية.

صاروخ جو-أرض طويل المدى من طراز توروس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
إعلام: كييف لن تستلم صواريخ "توروس" بعد فضيحة التسريبات الصوتية للضباط الألمان
08:48 GMT

تمكن القناص من تصفية مجموعة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية بين عشية وضحاها، حيث حيّد سبعة جنود أوكرانيين وأصاب الثامن، ولم يتمكن "شيكا" (لقبه في ذلك الوقت) من مغادرة الموقع إلا عند الفجر.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
مروحية كا-52 التمساح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
06:41 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ждут гуманитарную помощь на берегу моря в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكرر استهداف الفلسطينيين لدى انتظار المساعدات08:35 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала