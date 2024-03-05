الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 50 هدفا لـ"حماس" خلال 24 ساعة والقضاء على 20 شخصا من الحركة
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
© AFP 2023 / Ahikam Seri
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "القضاء على 20 مسلحا تابعا لحركة حماس خلال عملياته وسط قطاع غزة".
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الفرقة 98 تواصل عملياتها في حي "الحمد" غرب خان يونس، وتم اعتقال العشرات من الإرهابيين من حركة حماس"، مؤكدا "استهداف 50 هدفا لحركة حماس خلال 24 ساعة ، من بينها مستودعات ذخيرة وأنفاق وغيرها من البنى التحتية العسكرية".
כוחות אוגדה 98 ממשיכים בכיתור שכונת ״חמד״ ובפשיטות על תשתיות טרור במרחב.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2024
לוחמי עוצבת הקומנדו פושטים על תשתיות טרור של חמאס בשכונה ואיתרו בהן אמצעי לחימה רבים>> pic.twitter.com/HDN5Hb1h8w
وتابع: "خلال العمليات في منطقة بيت حانون، قامت طائرة مقاتلة بمهاجمة خلية إرهابية والقضاء عليها، حيث قامت بتشغيل طائرة دون طيار أثناء نشاط القوات في المنطقة".
במהלך פעילות במרחב בית חאנון, מכלול האש של החטיבה הצפונית זיהה חוליית מחבלים שהפעילה רחפן במהלך פעילות הכוחות במרחב, לאחר הזיהוי מטוס קרב תקף וחיסל את החוליה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2024
כוחות חיל האוויר ממשיכים לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי הרצועה וביממה האחרונה הותקפו מעל ל-50 מטרות של הארגון>>
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.