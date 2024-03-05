https://sputnikarabic.ae/20240305/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-50-هدفا-لـحماس-خلال-24-ساعة-والقضاء-على-20-شخصا-من-الحركة-1086665371.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 50 هدفا لـ"حماس" خلال 24 ساعة والقضاء على 20 شخصا من الحركة

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 50 هدفا لـ"حماس" خلال 24 ساعة والقضاء على 20 شخصا من الحركة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "القضاء على 20 مسلحا تابعا لحركة حماس خلال عملياته وسط قطاع غزة". 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T07:38+0000

2024-03-05T07:38+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات الفرقة 98 تواصل عملياتها في حي "الحمد" غرب خان يونس، وتم اعتقال العشرات من الإرهابيين من حركة حماس"، مؤكدا "استهداف 50 هدفا لحركة حماس خلال 24 ساعة ، من بينها مستودعات ذخيرة وأنفاق وغيرها من البنى التحتية العسكرية".وتابع: "خلال العمليات في منطقة بيت حانون، قامت طائرة مقاتلة بمهاجمة خلية إرهابية والقضاء عليها، حيث قامت بتشغيل طائرة دون طيار أثناء نشاط القوات في المنطقة".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم