https://sputnikarabic.ae/20240305/الدفاع-الروسية-تعلن-محاولة-انتهاك-3-طائرات-فرنسية-الحدود-في-البحر-الأسود--1086693683.html
الدفاع الروسية تعلن محاولة انتهاك 3 طائرات فرنسية الحدود في البحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن محاولة انتهاك 3 طائرات فرنسية الحدود في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن 3 طائرات فرنسية حاولت انتهاك الحدود الروسية فوق البحر الأسود. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T16:37+0000
2024-03-05T16:37+0000
2024-03-05T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "لمنع انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إرسال مقاتلة من طراز "سو -27" من قوات الدفاع الجوي المناوبة، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة كشف ومراقبة رادارية بعيدة المدى من طراز "إي-3 إف" وطائرتين مقاتلتين من طراز "رافال-سي" متعددة الأغراض تابعين لقوات الفضاء الفرنسية.وأوضح البيان أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى مطارها المحلي، ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة الروسية. وأكد البيان أنه تم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20240305/ماكرون-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-يضعف-الاتحاد-الأوروبي-1086688596.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن محاولة انتهاك 3 طائرات فرنسية الحدود في البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن 3 طائرات فرنسية حاولت انتهاك الحدود الروسية فوق البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "لمنع انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إرسال مقاتلة من طراز "سو -27" من قوات الدفاع الجوي المناوبة، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة كشف ومراقبة رادارية بعيدة المدى من طراز "إي-3 إف" وطائرتين مقاتلتين من طراز "رافال-سي" متعددة الأغراض تابعين لقوات الفضاء الفرنسية.
وأوضح البيان أنه "ومع اقتراب المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرات الفرنسية من حدود الدولة وغادرت المجال الجوي فوق البحر الأسود".
وأوضح البيان أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى مطارها المحلي، ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة الروسية.
وأكد البيان أنه تم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور الخطوط الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.