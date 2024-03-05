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https://sputnikarabic.ae/20240305/العثور-على-جثة-دبلوماسي-أمريكي-يعمل-بسفارة-بلاده--في-القدس-1086685389.html
العثور على جثة دبلوماسي أمريكي يعمل بسفارة بلاده في القدس
العثور على جثة دبلوماسي أمريكي يعمل بسفارة بلاده في القدس
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، يوم أمس الاثنين، وفاة موظف في السفارة الأمريكية في القدس. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T13:45+0000
2024-03-05T13:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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وقال المتحدث باسم السفارة، ماثيو ميلر، في بيان: "يمكننا تأكيد وفاة موظف أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس، وليس لدينا تفاصيل أخرى يمكننا مشاركتها".وأضاف المتحدث أنه لا يوجد شك في وجود جريمة، وأن الحادث قيد التحقيق، لكنهم لم يكشفوا عن أي معلومات أخرى في الوقت الحالي، مؤكدًا أن القتيل ليس السفير الأمريكي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن المزيد من المعلومات ستكون متاحة بمجرد إخطار أقرب أقرباء الموظف المتوفى.ووفقا لصحيفة "dailymail"، فإن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن الواقعة قيد التحقيق.وفي عام 2018، نقلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

العثور على جثة دبلوماسي أمريكي يعمل بسفارة بلاده في القدس

13:45 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 05.03.2024)
© ibtimes.comالسفارة الأمريكية في القدس
السفارة الأمريكية في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© ibtimes.com
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أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، يوم أمس الاثنين، وفاة موظف في السفارة الأمريكية في القدس.
وقال المتحدث باسم السفارة، ماثيو ميلر، في بيان: "يمكننا تأكيد وفاة موظف أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس، وليس لدينا تفاصيل أخرى يمكننا مشاركتها".
وأضاف المتحدث أنه لا يوجد شك في وجود جريمة، وأن الحادث قيد التحقيق، لكنهم لم يكشفوا عن أي معلومات أخرى في الوقت الحالي، مؤكدًا أن القتيل ليس السفير الأمريكي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن المزيد من المعلومات ستكون متاحة بمجرد إخطار أقرب أقرباء الموظف المتوفى.
ووفقا لصحيفة "dailymail"، فإن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن الواقعة قيد التحقيق.
وفي عام 2018، نقلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
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