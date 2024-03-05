https://sputnikarabic.ae/20240305/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-من-طراز-ميغ-29-أوكرانية-في-نيكولايف-1086678565.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة من طراز "ميغ-29" أوكرانية في نيكولايف
القوات الروسية تسقط مقاتلة من طراز "ميغ-29" أوكرانية في نيكولايف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في نيكولايف. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T12:26+0000
2024-03-05T12:26+0000
2024-03-05T12:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبوميروفكا في نيكولايف مقاتلة من طراز "ميغ- 29 " تابعة لسلاح الجوي الأوكراني".وتابع البيان: "في اتجاه أفدييفكا، واصلت القوات الروسية بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة"، مشيرا إلى أنه في هذا الاتجاه "خسر العدو ما يصل إلى 500 عسكري، وأربع مركبات قتالية مدرعة، ومركبة قتال للمشاة من طراز برادلي وناقلة جنود مدرعة "إم-113" أمريكية الصنع، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240301/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-ميغ-23-وسو-25-و639-مسيرة-أوكرانية-1086549312.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تسقط مقاتلة من طراز "ميغ-29" أوكرانية في نيكولايف
12:26 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 12:39 GMT 05.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في نيكولايف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبوميروفكا في نيكولايف مقاتلة من طراز "ميغ- 29 " تابعة لسلاح الجوي الأوكراني".
وأضاف البيان: "تم اعتراض أربعة صواريخ من طراز "هيمارس"، وتدمير 112 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".
وتابع البيان: "في اتجاه أفدييفكا، واصلت القوات الروسية بالسيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة"، مشيرا إلى أنه في هذا الاتجاه "خسر العدو ما يصل إلى 500 عسكري، وأربع مركبات قتالية مدرعة، ومركبة قتال للمشاة من طراز برادلي وناقلة جنود مدرعة "إم-113" أمريكية الصنع، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
وبحسب البيان، فإنه في اتجاه خيرسون "تم تكبيد العدو خسائر في الأفراد بلغت نحو 25 عسكريًا، وتدمير ثلاث مركبات عسكرية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.