https://sputnikarabic.ae/20240305/المخابرات-التركية-تعلن-اعتقال-7-أشخاص-للاشتباه-ببيعهم-معلومات-للموساد-الإسرائيلي-1086665772.html
المخابرات التركية تعلن اعتقال 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي
المخابرات التركية تعلن اعتقال 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي". 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T07:54+0000
2024-03-05T07:54+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "المخابرات التركية أوقفت بالتعاون مع مديرية الأمن في إسطنبول 7 أشخاص للاشتباه بجمعهم معلومات وبيعها للموساد الإسرائيلي".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من تفكيك شبكة تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، في إسطنبول، واعتقلت 11 من أعضائها.واعتقلت الشرطة التركية وجهاز المخابرات التركية، في عملية مشتركة، 34 شخصًا في ثماني مقاطعات كجزء من التحقيق الأخير في مؤامرة وكالة المخابرات الإسرائيلية المزعومة لاستهداف الأجانب في البلاد.وأدت العملية التي نفذتها أنقرة في جميع أنحاء البلاد ضد شبكة تجسس جنّدها الموساد إلى تسليط الضوء على الأنشطة الإسرائيلية في تركيا ضد الفلسطينيين، بحسب صحيفة "ديلي صباح".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينها، إن إسرائيل ليس لديها أي فكرة عما تستطيع تركيا فعله وأن العملية كانت مجرد "خطوة أولى".وقال أردوغان، أثناء خطابه في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيس منظمة المخابرات الوطنية (MIT)، في العاصمة أنقرة، إن العملية كانت مجرد خطوة أولية وتعهد بالمزيد. وأضاف: "ليس لدى إسرائيل أي فكرة عما نحن قادرون عليه".
https://sputnikarabic.ae/20211022/مخابرات-تركيا-توجه-ضربة-قوية-للموساد-الإسرائيلي-اعترافات-ومعلومات-خطيرة-1050506215.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
المخابرات التركية تعلن اعتقال 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي
أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، "اعتقال 7 أشخاص للاشتباه ببيعهم معلومات للموساد الإسرائيلي".
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "المخابرات التركية أوقفت بالتعاون مع مديرية الأمن في إسطنبول 7 أشخاص للاشتباه بجمعهم معلومات وبيعها للموساد الإسرائيلي".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من تفكيك شبكة تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية
(الموساد)، في إسطنبول، واعتقلت 11 من أعضائها.
واعتقلت الشرطة التركية وجهاز المخابرات التركية
، في عملية مشتركة، 34 شخصًا في ثماني مقاطعات كجزء من التحقيق الأخير في مؤامرة وكالة المخابرات الإسرائيلية المزعومة لاستهداف الأجانب في البلاد.
22 أكتوبر 2021, 15:41 GMT
وأدت العملية التي نفذتها أنقرة في جميع أنحاء البلاد ضد شبكة تجسس جنّدها الموساد إلى تسليط الضوء على الأنشطة الإسرائيلية في تركيا ضد الفلسطينيين، بحسب صحيفة
"ديلي صباح".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينها، إن إسرائيل ليس لديها أي فكرة
عما تستطيع تركيا فعله وأن العملية كانت مجرد "خطوة أولى".
وقال أردوغان، أثناء خطابه في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ 97 لتأسيس منظمة المخابرات الوطنية (MIT)، في العاصمة أنقرة، إن العملية كانت مجرد خطوة أولية وتعهد بالمزيد. وأضاف: "ليس لدى إسرائيل أي فكرة عما نحن قادرون عليه".