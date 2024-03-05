https://sputnikarabic.ae/20240305/النفط-العراقية-إنتاج-مصافي-الجنوب-وصل-لـ280-ألف-برميل-يوميا-1086695327.html
النفط العراقية: إنتاج مصافي الجنوب وصل لـ280 ألف برميل يوميا
النفط العراقية: إنتاج مصافي الجنوب وصل لـ280 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة النفط العراقية تفاصيل الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط في عموم البلاد، مشيرة إلى أنها تخطط إلى تصدير المشتقات النفطية بعد تلبية الاحتياجات المحلية. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T17:53+0000
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وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشاريع واعدة للانتقال تدريجيا إلى مرحلة تصدير المشتقات النفطية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وأوضح جهاد تفاصيل إنتاج أبرز مصافي النفط في البلاد كما يلي:كما أشارت الوزارة إلى وجود خطط تتعلق بزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وفقا للمعايير البيئية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع واعدة في هذا الإطار أبرزها مشروع مصفى "الفاو".
https://sputnikarabic.ae/20240224/وزير-النفط-العراقي-أوبك-لديها-خطة-مستقبلية-لزيادة-الإنتاج-بنسبة-16-1086371387.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم
النفط العراقية: إنتاج مصافي الجنوب وصل لـ280 ألف برميل يوميا
كشفت وزارة النفط العراقية تفاصيل الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط في عموم البلاد، مشيرة إلى أنها تخطط إلى تصدير المشتقات النفطية بعد تلبية الاحتياجات المحلية.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن هناك مشاريع واعدة للانتقال تدريجيا إلى مرحلة تصدير المشتقات النفطية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح جهاد تفاصيل إنتاج أبرز مصافي النفط في البلاد كما يلي:
إنتاج مصافي
الجنوب: 280 ألف برميل يوميا.
مصافي الصمود في بيجي: 270 - 280 ألف برميل يوميا.
مصفى الدورة: 110 - 120 ألف برميل.
كما أشارت الوزارة إلى وجود خطط تتعلق بزيادة الإنتاج
وتحسين نوعيته وفقا للمعايير البيئية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع واعدة في هذا الإطار أبرزها مشروع مصفى "الفاو".