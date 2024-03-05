https://sputnikarabic.ae/20240305/النموذج-الأولي-لطائرة-الشحن-الروسية-إيل--212-بالمحرك-النفاث-يجهز-عام-2026--1086673508.html
النموذج الأولي لطائرة الشحن الروسية "إيل -212" بالمحرك النفاث يجهز عام 2026
النموذج الأولي لطائرة الشحن الروسية "إيل -212" بالمحرك النفاث يجهز عام 2026
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر إنشاء نموذج أولي لطائرة النقل العسكرية الجديدة "إيل-212"، ذات المحركات النفاثة بحلول نهاية... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T11:27+0000
2024-03-05T11:27+0000
2024-03-05T11:27+0000
روسيا
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وقال شويغو خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة، عبر تقنية الفيديو: "بدأت شركة "يونايتد إيركرافت" بالفعل في تطوير التصميم الفني للطائرة، ومن المقرر إنتاج النموذج الأولي في نهاية عام 2026".وقال شويغو: "ستحل هذه الطائرات محل الأسطول القديم من طراز "آن-26" و"آن-72"، وستتميز طائرات النقل الجديدة بزيادة سعة الحمولة ومدى الطيران وسهولة التزود بالوقود والصيانة".وأكد شويغو أن الطائرة ستكون قادرة على استخدام مدارج غير معبدة وغير مجهزة، والعمل أيضًا في خطوط العرض القطبية الشمالية.وتمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات نقل عسكري في العالم يضم مئات الطائرات الموجودة في الخدمة، وتواصل تعزيز قدراتها بتطوير طائرات جديدة مثل "إيل - 212".يذكر أن إجمالي طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية، يقدر بـ444 طائرة، ما يجعل أسطول النقل الجوي العسكري الروسي في المرتبة الثانية على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.وتصنف القوات الجوية الروسية بصورة عامة في المرتبة الثانية عالميا أيضا وتمتلك 4 آلاف و182 طائرة حربية من طرازات متنوعة.
https://sputnikarabic.ae/20240305/شويغو-يكشف-سبب-قيام-روسيا-بإنشاء-منطقتين-عسكريتين-جديدتين-1086671985.html
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روسيا, أخبار العالم الآن
النموذج الأولي لطائرة الشحن الروسية "إيل -212" بالمحرك النفاث يجهز عام 2026
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر إنشاء نموذج أولي لطائرة النقل العسكرية الجديدة "إيل-212"، ذات المحركات النفاثة بحلول نهاية عام 2026.
وقال شويغو خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة، عبر تقنية الفيديو: "بدأت شركة "يونايتد إيركرافت" بالفعل في تطوير التصميم الفني للطائرة، ومن المقرر إنتاج النموذج الأولي في نهاية عام 2026".
وأشار شويغو إلى أن طائرة النقل العسكرية الخفيفة "إيل-212" سيتم تجهيزها بمحركات نفاثة من طراز "بي دي-8".
وقال شويغو: "ستحل هذه الطائرات محل الأسطول القديم من طراز "آن-26" و"آن-72"، وستتميز طائرات النقل الجديدة بزيادة سعة الحمولة ومدى الطيران وسهولة التزود بالوقود والصيانة".
وأكد شويغو أن الطائرة ستكون قادرة على استخدام مدارج غير معبدة وغير مجهزة، والعمل أيضًا في خطوط العرض القطبية الشمالية.
وتمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول طائرات نقل عسكري في العالم يضم مئات الطائرات الموجودة في الخدمة،
وتواصل تعزيز قدراتها بتطوير طائرات جديدة مثل "إيل - 212".
يذكر أن إجمالي طائرات النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الروسية، يقدر بـ444 طائرة، ما يجعل أسطول النقل الجوي
العسكري الروسي في المرتبة الثانية على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.
وتصنف القوات الجوية الروسية بصورة عامة في المرتبة الثانية عالميا أيضا وتمتلك 4 آلاف و182 طائرة حربية من طرازات متنوعة.