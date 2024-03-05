https://sputnikarabic.ae/20240305/بائع-الورد-في-رفح-يرسم-الابتسامة-والأمل-على-وجوه-الفلسطينيين-في-ظل-الحرب-1086677341.html

بائع الورد في رفح يرسم الابتسامة والأمل على وجوه الفلسطينيين في ظل الحرب

بائع الورد في رفح يرسم الابتسامة والأمل على وجوه الفلسطينيين في ظل الحرب

سبوتنيك عربي

يحتشد في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، قرابة 1.4 مليون نازح في ظروف بالغة الصعوبة، حيث لا تتجاوز مساحة المحافظة 151 كيلومترا مربعًا، وحذرت الأمم المتحدة من كارثة... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T12:13+0000

2024-03-05T12:13+0000

2024-03-05T12:13+0000

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ويعيش النازحون في مراكز إيواء وخيام معدومة المقومات الحياتية اليومية، وتفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان في الطعام والشراب والدواء وأماكن اللعب، فالحزن في قطاع غزة ظاهر على الناس، ويحتاجون إلى أمل وبسمة ترسم على وجوههم في وقت الحرب.ولكي يخفف عن النازحين ويمنحهم التفاؤل والرائحة الزكية، بادر عطالله لبيع الورود في مدينة رفح، في شارع شديد الازدحام، عله يرسم الابتسامة والأمل على وجوه الفلسطينيين في ظل الحرب، ويقول عطالله لوكالة "سبوتنيك" عن مبادرته: "كل يوم أحضر من مسافة بعيدة، من منطقة الطيارة في رفح إلى وسطها، من أجل بيع الورد، وتباع الوردة الواحدة من الجوري 3 شواكل (0.80 دولار)، ووردة القرنفل بشيكل (0.30 دولار)، ورغم أنه غير مربح، ولكن الدخل الحقيقي الذي أجنيه من بيع الورد هو إدخال الأمل والابتسامة على الناس".ويضيف: "قررت بيع الورد لإيصال رسالة للعالم، أنَّه بالرغم من الحرب والقصف والدمار والقتل الذي يحدث في فلسطين وفي غزة خصوصاً، إلا أننا صامدون ومرابطون ومنتصرون إنَّ شاء الله".الورد ابتسامة النازحينفي بداية الأمر، واجه جبر بعض العزوف من الناس، بفعل ما يمرون به من ظروف مأساوية قبل أن ينتبهوا لأهمية الورد، لكنه الابتسامة تحالفه أحياناً، عندما يرى إقبال المواطنين على شراء الورد، وهم يرسمون ابتسامة خفيفة، كالطفلتين غزل ورهف.وتقول غزل لـ "سبوتنيك" عن مبادرة جبر: "هي فكرة حلوة، فالورد يعطينا تفاؤل وراحة في هذه الظروف الصعبة، وفي ظل الحرب".وأضافت: "لقد اشتريت وردة كي أهديها لأمي، علها تبتسم وتنسى قليلاً الحرب، وتنسى بيتنا الذي قصف".وكان الورد موجود في مناسبات وحياة أهالي قطاع غزة قبل الحرب، ولكن منذ اندلاع الحرب أصبح وجود الورد غريب وسط القتل والاحزان المتراكمة، وبالرغم من ذلك فإنَّ الكثيرين يرون مبادرة جبر عطالله لبيع الورد فكرة إيجابية، تعطي الناس أمل وابتسامة وسط الحرب.وفي اليوم 151 للحرب على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة القتلى في القطاع إلى 30631، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72043، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7، من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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