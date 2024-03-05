https://sputnikarabic.ae/20240305/برلماني-لبناني-لـ-سبوتنيك-زيارة-هوكشتاين-لم-تأت-بأفكار-واضحة-لوقف-الحرب-في-غزة-1086697770.html

برلماني لبناني لـ "سبوتنيك": زيارة هوكشتاين لم تأت بأفكار واضحة لوقف الحرب في غزة

برلماني لبناني لـ "سبوتنيك": زيارة هوكشتاين لم تأت بأفكار واضحة لوقف الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

قال قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن زيارة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين للبنان ولقاء المسؤولين، لم تخرج عن المألوف، ولم يأت بأفكار... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T19:17+0000

2024-03-05T19:17+0000

2024-03-05T19:17+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن المسؤولين اللبنانيين قد أبلغوا المبعوث الأمريكي في مرات سابقًا، أن استقرار المنطقة يتمثل في وقف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وفي حين يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي واضح، فإن الاستقرار على جانبي الحدود يبدأ من غزة.ومضى قائلًا: "في لبنان الموضوع لا يتوقف فقط عند طمأنة الموفدين، لأن كل هدفهم إراحة إسرائيل وطمأنة المستوطنين تمهيدًا لعودتهم للمستوطنات، ودون أن يكون هناك فكرة عن كيفية البدء في الحديث المباشر عن القرار 1701 من زاوية التزام إسرائيل بتطبيقه".وأكد أن إسرائيل وعلى مدار 18 عاما من القرار وحتى اليم لم تلتزم به، بل أمعنت في ممارساتها وانتهاكاتها وخروقاتها، معتبرًا أن الاستقرار الحقيقي تأتي من الالتزام بالتنفيذ المتوازن للقرارات، وهو ما يعني التزام إسرائيل والبدء بالخطوات المطلوبة لبنانيًا، وهي الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مثل مزارع شبعا، كفر شوبا، الغجر، إضافة إلى وقف أي انتهاك للسيادة اللبنانية، والذي يحدث برا وبحرا وجوا من قبل الاحتلال.وقال إن الحديث عن أفكار لدى الموفد الأمريكي أو غيره بشأن هذا الأمر، يتطلب دقة في الالتزام قبل الطرح، فالعبرة ليس بالأفكار بل بالنتائج، ودائما ما تتفلت إسرائيل من كل الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية.وبين أن مثل هذه الخطوات تحتاج إلى إقرارات يلتزم بها الوسيط أي من كان، وعندما يبدأ التنفيذ وفق أجندة معينة يجب أن تكون مصلحة لبنان هي العليا على طاولة البحث.وفي زيارة سريعة، التقى آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، أمس الاثنين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وعدد من السياسيين، وسط محاولات لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.ومن جانبه اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، "حزب الله بجر المنطقة إلى تصعيد خطير".وقال غالانت، خلال لقائه هوكشتاين، إن "عدوان حزب الله يقربنا من نقطة الحسم فيما يتعلق بعملنا العسكري في لبنان"، مشددا على أن هذا قد "يجر المنطقة إلى تصعيد خطير". مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بالجهد السياسي.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة.وقال نصر الله: إن "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كماً ونوعاً تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

https://sputnikarabic.ae/20240305/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-عدوان-حزب-الله-يقربنا-من-نقطة-الحسم-1086678762.html

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