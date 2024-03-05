https://sputnikarabic.ae/20240305/رئيس-الوفد-الأمريكي-في-مهرجان-الشباب-العالمي-الأمريكيون-يريدون-السلام-مع-روسيا-1086665122.html
رئيس الوفد الأمريكي في مهرجان الشباب العالمي: الأمريكيون يريدون السلام مع روسيا
رئيس الوفد الأمريكي في مهرجان الشباب العالمي: الأمريكيون يريدون السلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد كاليب موبين، رئيس الوفد الأمريكي المشارك في مهرجان الشباب العالمي المقام في مدينة سوتشي الروسية، بأن غالبية الأميركيين يؤيدون إقامة علاقات جيدة مع روسيا،... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T06:56+0000
2024-03-05T06:56+0000
2024-03-05T06:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مهرجان الشباب العالمي 2024
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وقال موبين لوكالة "سبوتنيك": "نعتبر أنفسنا سفراء سلام، وممثلين لأغلبية الشعب الأمريكي الذي يريد السلام مع روسيا، على عكس إدارة بايدن التي تسير في طريق التصعيد الخطير".وأضاف: "أعتقد أنه إذا ترسخ هذا الاقتصاد القائم على الصناعة والنمو في الولايات المتحدة، فمن الممكن أن تصبح الولايات المتحدة وروسيا أقرب".ووصف العقوبات التي تُستخدم لتعقيد الرحلات إلى روسيا بأنها سخيفة.وبدأت فعاليات مهرجان الشباب العالمي الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس/ آذار ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وستتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عامًا المشاركة فيه، حيث سيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديوسيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
https://sputnikarabic.ae/20240305/رئيس-الوفد-الأمريكي-في-مهرجان-الشباب-العالمي-يصف-العقوبات-المفروضة-على-السفر-إلى-روسيا-بأنها-سخيفة-1086663779.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مهرجان الشباب العالمي 2024
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مهرجان الشباب العالمي 2024
رئيس الوفد الأمريكي في مهرجان الشباب العالمي: الأمريكيون يريدون السلام مع روسيا
أفاد كاليب موبين، رئيس الوفد الأمريكي المشارك في مهرجان الشباب العالمي المقام في مدينة سوتشي الروسية، بأن غالبية الأميركيين يؤيدون إقامة علاقات جيدة مع روسيا، على الرغم من السياسات العدوانية التي تنتهجها إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال موبين لوكالة "سبوتنيك": "نعتبر أنفسنا سفراء سلام، وممثلين لأغلبية الشعب الأمريكي الذي يريد السلام مع روسيا، على عكس إدارة بايدن التي تسير في طريق التصعيد الخطير".
وفي رأيه، فإن "أمريكا الحقيقية" ترغب في أن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي الناشئ، الذي يضم دول "بريكس"، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، وليس الدفاع عن "النظام الإمبريالي المنهار".
وأضاف: "أعتقد أنه إذا ترسخ هذا الاقتصاد القائم على الصناعة والنمو في الولايات المتحدة، فمن الممكن أن تصبح الولايات المتحدة وروسيا أقرب".
ووصف العقوبات التي تُستخدم لتعقيد الرحلات إلى روسيا بأنها سخيفة.
وبدأت فعاليات مهرجان الشباب العالمي
الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس/ آذار ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وستتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عامًا المشاركة فيه، حيث سيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.
سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.