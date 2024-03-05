https://sputnikarabic.ae/20240305/روسيا-رفض-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-في-موسكو-لقاء-لافروف-يثير-تساؤلات-حول-عملهم-1086665546.html
روسيا: رفض سفراء الاتحاد الأوروبي في موسكو لقاء لافروف يثير تساؤلات حول عملهم
روسيا: رفض سفراء الاتحاد الأوروبي في موسكو لقاء لافروف يثير تساؤلات حول عملهم
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض سفراء الاتحاد الأوروبي في موسكو الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يثير تساؤلات... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T07:35+0000
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2024-03-05T07:35+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "في هذه الحالة، مع كل الاحترام أو عدم الاحترام لهؤلاء الأشخاص، فإنهم مجرد وظيفة، فهم ينقلون المعلومات فقط من بلد إلى بلد آخر. وهذا يثير تساؤلات، في الواقع، ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص، ولماذا، وكيف يفسرون أنفسهم على أراضي بلدنا إذا لم يقوموا بأهم وظائفهم؟".وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر برنامج "سولوفيوف لايف": "أريد أن أقول على الفور إنهم أصبحوا يعرفون ذلك بالفعل من خلال القنوات الدبلوماسية في برلين، فإذا لمسوا المراسلين الروس واستمروا في خططهم، عندها سيغادر الصحفيون الألمان روسيا".وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، إنه دعا مؤخرا سفراء الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثة قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنهم رفضوا قبل يومين من الاجتماع.وكانت وزارة الخارجية الروسية طلبت، في وقت سابق، توضيحا من السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف، بشأن مناقشة الجيش الألماني حول إمكانية تزويد نظام كييف بصواريخ "توروس" بعيدة المدى وشن هجمات على أهداف في روسيا، كما ذكرت أن محاولات السلطات الألمانية لتقييد أنشطة الصحفيين الروس في ألمانيا غير مقبولة.
https://sputnikarabic.ae/20240304/مجلس-الأمن-الروسي-يجب-طرد-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-الذين-رفضوا-لقاء-لافروف-من-روسيا-1086659563.html
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روسيا, العالم
روسيا: رفض سفراء الاتحاد الأوروبي في موسكو لقاء لافروف يثير تساؤلات حول عملهم
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض سفراء الاتحاد الأوروبي في موسكو الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يثير تساؤلات حول عملهم في روسيا.
وقالت زاخاروفا: "في هذه الحالة، مع كل الاحترام أو عدم الاحترام لهؤلاء الأشخاص، فإنهم مجرد وظيفة، فهم ينقلون المعلومات فقط من بلد إلى بلد آخر. وهذا يثير تساؤلات، في الواقع، ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص، ولماذا، وكيف يفسرون أنفسهم على أراضي بلدنا إذا لم يقوموا بأهم وظائفهم؟".
وأضافت: "إنهم يكرسون كل وقتهم، أعني الجزء الغربي من السفراء، سفراء الدول الغربية، وحلف شمال الأطلسي، لشيء واحد فقط. أنا لا أتحدث عن الجميع، ولكن عن هذا المحرك. إنهم منخرطون، أولاً، في التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا. ثانيًا، العروض التي تنطوي أيضًا على التدخل في الشؤون الداخلية الروسية".
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر برنامج "سولوفيوف لايف": "أريد أن أقول على الفور إنهم أصبحوا يعرفون ذلك بالفعل من خلال القنوات الدبلوماسية في برلين، فإذا لمسوا المراسلين الروس واستمروا في خططهم، عندها سيغادر الصحفيون الألمان روسيا".
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاثنين، إنه دعا مؤخرا سفراء الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثة قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنهم رفضوا قبل يومين من الاجتماع.
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم الاثنين، إلى طرد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين رفضوا الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، علاوة على خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع بلدانهم.
وكانت وزارة الخارجية الروسية طلبت، في وقت سابق، توضيحا من السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف، بشأن مناقشة الجيش الألماني حول إمكانية تزويد نظام كييف بصواريخ "توروس" بعيدة المدى وشن هجمات على أهداف في روسيا، كما ذكرت أن محاولات السلطات الألمانية لتقييد أنشطة الصحفيين الروس في ألمانيا غير مقبولة.