https://sputnikarabic.ae/20240305/سياسي-فرنسي-المساعدات-المالية-لكييف-من-الاتحاد-الأوروبي-اختفت-1086663249.html
سياسي فرنسي: المساعدات المالية لكييف من الاتحاد الأوروبي اختفت
سياسي فرنسي: المساعدات المالية لكييف من الاتحاد الأوروبي اختفت
سبوتنيك عربي
أفاد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن زيلينسكي يزعم عدم تلقيه المساعدات المالية لكييف من الاتحاد الأوروبي. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T04:53+0000
2024-03-05T04:53+0000
2024-03-05T04:53+0000
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وقال فيليبو على منصة "إكس": "يا إلهي! يزعم زيلينسكي اليوم أن 16 مليار دولار من المساعدات التي تم جمعها في عام 2022 لأوكرانيا... لم يتم تلقيها أبدًا".وأضاف: "16 مليار مفقودة! اختفوا! في واحدة من أكثر البلدان فسادًا في العالم!".وأشار السياسي إلى أن الأموال التي اختفت في الطريق إلى كييف كان من الممكن استخدامها لدعم المزارعين وتطوير المستشفيات في الاتحاد الأوروبي.وصرح رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أن كييف لم تحصل على 16 مليار يورو من مؤتمرين للمانحين عُقدا في بولندا عام 2022، وكانت معظم هذه الأموال مخصصة للاجئين الأوكرانيين داخل البلاد وفي الاتحاد الأوروبي ومولدوفا.وصرح شميغال لوكالة "فرانس بريس"، أن "أوكرانيا لم تتلق أي من هذه المساعدات، وأن الأموال جمعتها بولندا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا".وفي وقت سابق، اتخذ زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة قرارا سياسيا بإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا. تم تصميم الحزمة للفترة حتى عام 2027 وتنص على عدة شروط صارمة. وعلى وجه الخصوص، ستتم مناقشة توفير الأموال سنويًا ويمكن مراجعتها بعد عامين. كما تم التصويت على إنشاء الصندوق من قبل النواب الأوروبيين.
https://sputnikarabic.ae/20240217/سياسي-فرنسي-يوضح-ما-فعله-ماكرون-لزيلينسكي-1086169530.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
سياسي فرنسي: المساعدات المالية لكييف من الاتحاد الأوروبي اختفت
أفاد زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن زيلينسكي يزعم عدم تلقيه المساعدات المالية لكييف من الاتحاد الأوروبي.
وقال فيليبو على منصة "إكس": "يا إلهي! يزعم زيلينسكي اليوم أن 16 مليار دولار من المساعدات التي تم جمعها في عام 2022 لأوكرانيا... لم يتم تلقيها أبدًا".
وأضاف: "16 مليار مفقودة! اختفوا! في واحدة من أكثر البلدان فسادًا في العالم!".
وأشار السياسي إلى أن الأموال التي اختفت في الطريق إلى كييف كان من الممكن استخدامها لدعم المزارعين وتطوير المستشفيات في الاتحاد الأوروبي.
وصرح رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أن كييف لم تحصل على 16 مليار يورو من مؤتمرين للمانحين عُقدا في بولندا عام 2022، وكانت معظم هذه الأموال مخصصة للاجئين الأوكرانيين داخل البلاد وفي الاتحاد الأوروبي ومولدوفا.
وصرح شميغال لوكالة "فرانس بريس"، أن "أوكرانيا لم تتلق أي من هذه المساعدات، وأن الأموال جمعتها بولندا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا".
وفي وقت سابق، اتخذ زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة قرارا سياسيا بإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا. تم تصميم الحزمة للفترة حتى عام 2027 وتنص على عدة شروط صارمة. وعلى وجه الخصوص، ستتم مناقشة توفير الأموال سنويًا ويمكن مراجعتها بعد عامين. كما تم التصويت على إنشاء الصندوق من قبل النواب الأوروبيين.