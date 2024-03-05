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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240305/شويغو-الجيش-الروسي-يواصل-دفع-المسلحين-الأوكرانيين-نحو-الغرب-1086671424.html
شويغو: الجيش الروسي يواصل دفع المسلحين الأوكرانيين نحو الغرب
شويغو: الجيش الروسي يواصل دفع المسلحين الأوكرانيين نحو الغرب
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن الجيش الروسي لم يسمح للمسلحين الأوكرانيين الذين فروا من أفدييفكا بالحصول على موطئ قدم على الخط الجديد، ويواصل دفعهم... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T09:49+0000
2024-03-05T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بعد هروب المسلحين الأوكرانيين من مركز دفاع أفدييفكا، لم تسمح لهم القوات الروسية بالحصول على موطئ قدم على خط بتروفسكوي-لاستوكينو-سيفيرنوي وتواصل دفع العدو في الاتجاه الغربي".وتابع شويغو: "سنواصل تحسين تكوين القوات المسلحة وهياكلها بما يتناسب مع التهديدات الناشئة للأمن العسكري الروسي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240228/شويغو-يطلب-تسريع-عملية-توريد-عدد-من-الأنظمة-العسكرية-إلى-القوات-الروسية---1086486332.html
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روسيا

شويغو: الجيش الروسي يواصل دفع المسلحين الأوكرانيين نحو الغرب

09:49 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 05.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن الجيش الروسي لم يسمح للمسلحين الأوكرانيين الذين فروا من أفدييفكا بالحصول على موطئ قدم على الخط الجديد، ويواصل دفعهم غربا.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بعد هروب المسلحين الأوكرانيين من مركز دفاع أفدييفكا، لم تسمح لهم القوات الروسية بالحصول على موطئ قدم على خط بتروفسكوي-لاستوكينو-سيفيرنوي وتواصل دفع العدو في الاتجاه الغربي".

وأضاف: "يظهر أفرادنا العسكريون الشجاعة والإقدام والبطولة، وينجحون في حل المهام الموكلة إليهم".

وتابع شويغو: "سنواصل تحسين تكوين القوات المسلحة وهياكلها بما يتناسب مع التهديدات الناشئة للأمن العسكري الروسي".

وأشار في حديثه مع قيادة القوات المسلحة إلى أن "التقسيم العسكري الإداري الجديد سيزيد بشكل كبير من كفاءة القيادة والسيطرة في القوات الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يطلب تسريع عملية توريد عدد من الأنظمة العسكرية إلى القوات الروسية... فيديو
28 فبراير, 14:02 GMT
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظامكييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو
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