https://sputnikarabic.ae/20240305/شويغو-الجيش-الروسي-يواصل-دفع-المسلحين-الأوكرانيين-نحو-الغرب-1086671424.html

شويغو: الجيش الروسي يواصل دفع المسلحين الأوكرانيين نحو الغرب

شويغو: الجيش الروسي يواصل دفع المسلحين الأوكرانيين نحو الغرب

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن الجيش الروسي لم يسمح للمسلحين الأوكرانيين الذين فروا من أفدييفكا بالحصول على موطئ قدم على الخط الجديد، ويواصل دفعهم... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T09:49+0000

2024-03-05T09:49+0000

2024-03-05T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg

وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بعد هروب المسلحين الأوكرانيين من مركز دفاع أفدييفكا، لم تسمح لهم القوات الروسية بالحصول على موطئ قدم على خط بتروفسكوي-لاستوكينو-سيفيرنوي وتواصل دفع العدو في الاتجاه الغربي".وتابع شويغو: "سنواصل تحسين تكوين القوات المسلحة وهياكلها بما يتناسب مع التهديدات الناشئة للأمن العسكري الروسي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مشاهد للهروب العشوائي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240228/شويغو-يطلب-تسريع-عملية-توريد-عدد-من-الأنظمة-العسكرية-إلى-القوات-الروسية---1086486332.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا