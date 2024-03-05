https://sputnikarabic.ae/20240305/شويغو-يكشف-سبب-قيام-روسيا-بإنشاء-منطقتين-عسكريتين-جديدتين-1086671985.html
شويغو يكشف سبب قيام روسيا بإنشاء منطقتين عسكريتين جديدتين
شويغو يكشف سبب قيام روسيا بإنشاء منطقتين عسكريتين جديدتين
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه على خلفية التعزيز العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، اتخذت روسيا تدابير لتعزيز مجموعات... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T10:17+0000
2024-03-05T10:17+0000
2024-03-05T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "على خلفية الحشد العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا وتوسع الحلف من خلال انضمام فنلندا، وعلى المدى الطويل السويد، اتخذنا خطوات لتعزيز تجمعات القوات في الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي الغربي والغربي".وتابع: "البناة أدخلوا شبكات اتصالات وهندسة حديثة فيه، مع الحفاظ بشكل كامل على الواجهة والديكورات الداخلية التاريخية".وفي هذا الصدد، شكر شويغو "عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على مساعدته للقوات المسلحة، بما في ذلك في حل مشاكل العملية العسكرية الخاصة".شويغو: الجيش الروسي يواصل دفع المسلحين الأوكرانيين نحو الغرب"الثعلب" الروسي يقنص قائدا أوكرانيا بارزا "بطلقة من نافذة"
https://sputnikarabic.ae/20240303/شويغو-من-المدهش-ألا-يفهم-الغرب-إشارات-بوتين-الأخيرة-1086623644.html
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روسيا, العالم
شويغو يكشف سبب قيام روسيا بإنشاء منطقتين عسكريتين جديدتين
10:17 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 05.03.2024)
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه على خلفية التعزيز العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، اتخذت روسيا تدابير لتعزيز مجموعات القوات في الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية الغربية والغربية، وإنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "على خلفية الحشد العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا وتوسع الحلف من خلال انضمام فنلندا، وعلى المدى الطويل السويد، اتخذنا خطوات لتعزيز تجمعات القوات في الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي الغربي والغربي".
وأضاف: "تم إنشاء تجمعين إقليميين استراتيجيين متعددي التخصصات تابعين للقوات المسلحة، منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين".
وأشار شويغو إلى أنه "في الشهر الماضي، تم الانتهاء من عملية ترميم شاملة لمبنى المقر التاريخي لمنطقة موسكو العسكرية بمساحة تقارب 16 ألف متر مربع".
وتابع: "البناة أدخلوا شبكات اتصالات وهندسة حديثة فيه، مع الحفاظ بشكل كامل على الواجهة والديكورات الداخلية التاريخية".
وفي هذا الصدد، شكر شويغو "عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على مساعدته للقوات المسلحة، بما في ذلك في حل مشاكل العملية العسكرية الخاصة".