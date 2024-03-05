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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240305/شويغو-يكشف-سبب-قيام-روسيا-بإنشاء-منطقتين-عسكريتين-جديدتين-1086671985.html
شويغو يكشف سبب قيام روسيا بإنشاء منطقتين عسكريتين جديدتين
شويغو يكشف سبب قيام روسيا بإنشاء منطقتين عسكريتين جديدتين
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه على خلفية التعزيز العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، اتخذت روسيا تدابير لتعزيز مجموعات... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T10:17+0000
2024-03-05T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "على خلفية الحشد العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا وتوسع الحلف من خلال انضمام فنلندا، وعلى المدى الطويل السويد، اتخذنا خطوات لتعزيز تجمعات القوات في الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي الغربي والغربي".وتابع: "البناة أدخلوا شبكات اتصالات وهندسة حديثة فيه، مع الحفاظ بشكل كامل على الواجهة والديكورات الداخلية التاريخية".وفي هذا الصدد، شكر شويغو "عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على مساعدته للقوات المسلحة، بما في ذلك في حل مشاكل العملية العسكرية الخاصة".شويغو: الجيش الروسي يواصل دفع المسلحين الأوكرانيين نحو الغرب"الثعلب" الروسي يقنص قائدا أوكرانيا بارزا "بطلقة من نافذة"
https://sputnikarabic.ae/20240303/شويغو-من-المدهش-ألا-يفهم-الغرب-إشارات-بوتين-الأخيرة-1086623644.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شويغو يكشف سبب قيام روسيا بإنشاء منطقتين عسكريتين جديدتين

10:17 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 05.03.2024)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه على خلفية التعزيز العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، اتخذت روسيا تدابير لتعزيز مجموعات القوات في الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية الغربية والغربية، وإنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين.
وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "على خلفية الحشد العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا وتوسع الحلف من خلال انضمام فنلندا، وعلى المدى الطويل السويد، اتخذنا خطوات لتعزيز تجمعات القوات في الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي الغربي والغربي".

وأضاف: "تم إنشاء تجمعين إقليميين استراتيجيين متعددي التخصصات تابعين للقوات المسلحة، منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشاركان في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2024
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وأشار شويغو إلى أنه "في الشهر الماضي، تم الانتهاء من عملية ترميم شاملة لمبنى المقر التاريخي لمنطقة موسكو العسكرية بمساحة تقارب 16 ألف متر مربع".

وتابع: "البناة أدخلوا شبكات اتصالات وهندسة حديثة فيه، مع الحفاظ بشكل كامل على الواجهة والديكورات الداخلية التاريخية".
وفي هذا الصدد، شكر شويغو "عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على مساعدته للقوات المسلحة، بما في ذلك في حل مشاكل العملية العسكرية الخاصة".
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