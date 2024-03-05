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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240305/ضابط-أمريكي-سابق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-لا-تستطيع-وقف-هجوم-الجيش-الروسي-1086681593.html
ضابط أمريكي سابق: القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع وقف هجوم الجيش الروسي
ضابط أمريكي سابق: القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع وقف هجوم الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على الصمود أمام الجيش الروسي بسبب النقص الحاد في القوى البشرية. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T13:44+0000
2024-03-05T13:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع "Judging Freedom" على "يوتيوب": "لا يهم مقدار الذخيرة والمال الذي يحصلون عليه (القوات الأوكرانية)، فليس لديهم أفراد، وهذا ما يحدث الآن، لأن الروس يمكنهم اختراق ذلك ببساطة".وأشار إلى أن هذا سيكلف كييف غالياً ويؤدي إلى الهزيمة في العمليات العسكرية. وصرحت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الإثنين، أن كييف، وسط النقص الحاد في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، لا تستطيع تفسير مكان وجود 700 ألف شخص "المعبئين" وماذا يفعلون.صحيفة تكشف عن مدى ضعف أوكرانيا أمام روسياوذكر أن كييف ترمي ما تبقى من احتياطياتها في المعركة وتقوم على عجل بالتعبئة القسرية لمنع انهيار دفاعاتها. وفي الوقت نفسه، تتقدم الوحدات الروسية وتوسع مناطق سيطرتها.
https://sputnikarabic.ae/20240301/ميزة-القوات-الروسية-في-تنفيذ-العمليات-الهجومية-تتجسد-بسلاح-مهم-1086543630.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي سابق: القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع وقف هجوم الجيش الروسي

13:44 GMT 05.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على الصمود أمام الجيش الروسي بسبب النقص الحاد في القوى البشرية.
وقال ريتر في مقابلة مع "Judging Freedom" على "يوتيوب": "لا يهم مقدار الذخيرة والمال الذي يحصلون عليه (القوات الأوكرانية)، فليس لديهم أفراد، وهذا ما يحدث الآن، لأن الروس يمكنهم اختراق ذلك ببساطة".

ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية لا تملك القدرات اللازمة للقيام بالتكتيكات التي تسمح لها بصد الهجمات وردع الجيش الروسي.

وأشار إلى أن هذا سيكلف كييف غالياً ويؤدي إلى الهزيمة في العمليات العسكرية.

وأضاف: "الأوكرانيون يحفرون الخنادق في بعض الأماكن، ويركبون الأسلاك الشائكة، لكن ليس لديهم أشخاص مدربين على مثل هذه العمليات. لقد خرج زيلينسكي للتو واعترف بأن هناك الآن نقصًا قدره 700 ألف شخص".

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميزة القوات الروسية في تنفيذ العمليات الهجومية تتجسد بسلاح مهم
1 مارس, 07:57 GMT
وصرحت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الإثنين، أن كييف، وسط النقص الحاد في عدد الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، لا تستطيع تفسير مكان وجود 700 ألف شخص "المعبئين" وماذا يفعلون.

وفي أوائل فبراير، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية، أن خسائر أوكرانيا في يناير تجاوزت 23 ألف شخص.

صحيفة تكشف عن مدى ضعف أوكرانيا أمام روسيا
وذكر أن كييف ترمي ما تبقى من احتياطياتها في المعركة وتقوم على عجل بالتعبئة القسرية لمنع انهيار دفاعاتها. وفي الوقت نفسه، تتقدم الوحدات الروسية وتوسع مناطق سيطرتها.
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