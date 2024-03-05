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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240305/طائرات-عملياتية-تكتيكية-روسية-تضرب-مركز-مراقبة-للمسيرات-الأوكرانية-1086680087.html
طائرات عملياتية تكتيكية روسية تضرب مركز مراقبة للمسيرات الأوكرانية
طائرات عملياتية تكتيكية روسية تضرب مركز مراقبة للمسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مركز مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T12:40+0000
2024-03-05T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم تدمير مركز مراقبة للطائرات المسيرة في منطقة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 104 منطقة.وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الوضع التكتيكي على الجبهة، وألحقت أضرارا بالنيران بمجموعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وسفيردلوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 جنديا، و4 مركبات، وخلال استهداف بطاريات المدفعية تم تدمير مدفع "إم 777"، ومدفع من طراز "كراب"، ومدفع "مستا-بي".وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، على مواقع أكثر فائدة على طول الحافة الأمامية، واستهدفت تشكيلات الألوية الهجومية 81 ، 22 ، 33 ، 42 الآلية، واللواء 92، ولواء الدفاع الجوي 241، الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا وبوبيدا وبيلوغوروفكا ونوفو وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 300 جندي، ودبابتين، وناقلات جند مدرعة، و3 مركبات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240305/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-من-طراز-ميغ-29-أوكرانية-في-نيكولايف-1086678565.html
https://sputnikarabic.ae/20240305/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1086665002.html
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روسيا

طائرات عملياتية تكتيكية روسية تضرب مركز مراقبة للمسيرات الأوكرانية

12:40 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 05.03.2024)
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مركز مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه تم تدمير مركز مراقبة للطائرات المسيرة في منطقة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 104 منطقة.
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12:26 GMT
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الوضع التكتيكي على الجبهة، وألحقت أضرارا بالنيران بمجموعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وسفيردلوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".

بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية 5 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 جنديا، و4 مركبات، وخلال استهداف بطاريات المدفعية تم تدمير مدفع "إم 777"، ومدفع من طراز "كراب"، ومدفع "مستا-بي".
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12:39 GMT
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، على مواقع أكثر فائدة على طول الحافة الأمامية، واستهدفت تشكيلات الألوية الهجومية 81 ، 22 ، 33 ، 42 الآلية، واللواء 92، ولواء الدفاع الجوي 241، الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا وبوبيدا وبيلوغوروفكا ونوفو وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 300 جندي، ودبابتين، وناقلات جند مدرعة، و3 مركبات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظامكييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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