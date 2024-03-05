https://sputnikarabic.ae/20240305/طائرات-عملياتية-تكتيكية-روسية-تضرب-مركز-مراقبة-للمسيرات-الأوكرانية-1086680087.html

طائرات عملياتية تكتيكية روسية تضرب مركز مراقبة للمسيرات الأوكرانية

طائرات عملياتية تكتيكية روسية تضرب مركز مراقبة للمسيرات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مركز مراقبة للطائرات المسيرة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T12:40+0000

2024-03-05T12:40+0000

2024-03-05T13:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم تدمير مركز مراقبة للطائرات المسيرة في منطقة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 104 منطقة.وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الوضع التكتيكي على الجبهة، وألحقت أضرارا بالنيران بمجموعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وسفيردلوفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 35 جنديا، و4 مركبات، وخلال استهداف بطاريات المدفعية تم تدمير مدفع "إم 777"، ومدفع من طراز "كراب"، ومدفع "مستا-بي".وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، على مواقع أكثر فائدة على طول الحافة الأمامية، واستهدفت تشكيلات الألوية الهجومية 81 ، 22 ، 33 ، 42 الآلية، واللواء 92، ولواء الدفاع الجوي 241، الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا وبوبيدا وبيلوغوروفكا ونوفو وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 300 جندي، ودبابتين، وناقلات جند مدرعة، و3 مركبات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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https://sputnikarabic.ae/20240305/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1086665002.html

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