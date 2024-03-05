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https://sputnikarabic.ae/20240305/عايدة-توما-لـ-سبوتنيك-أمريكا-متورطة-في-غزة-والضغوط-الدولية-لا-ترتقي-لمستوى-الكارثة-1086690907.html
عايدة توما لـ "سبوتنيك": أمريكا متورطة في غزة والضغوط الدولية لا ترتقي لمستوى الكارثة
عايدة توما لـ "سبوتنيك": أمريكا متورطة في غزة والضغوط الدولية لا ترتقي لمستوى الكارثة
سبوتنيك عربي
قالت عايدة توما، النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في حرب غزة، ولا يوجد أي ضغوط من المجتمع الدولي على إسرائيل. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T15:52+0000
2024-03-05T15:52+0000
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وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة التي تدعي قلقها من دخول رفح، تمد إسرائيل بغطاء سياسي لاستمرار الحرب عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن، وغطاء عسكري عبر إرسال الإمدادات والمساعدات العسكرية.وتابعت "وقف هذه الخطوات من شأنها دفع نتنياهو لوقف الحرب على قطاع غزة".وأكدت أن الدول الأوروبية تتصرف بشكل العاجز أو المتفاعل والمؤيد لهذه الحرب، حيث لا تزال تدعم إسرائيل.وأوضحت أنه بينما تنتقد بعض الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، لكنهم في الأساس لا يشكلون أي ضغط حقيقي على نتنياهو لإنهاء الحرب.واعتبرت توما أن الضغوط الدولية لا ترتقي إلى مستوى الكارثة التي تحدث في قطاع غزة.كما أشارت إلى أن استمرار الكونغرس الأمريكي في إقرار ميزانيات لمساعدة إسرائيل يساعد في استمرار الحرب، وما يفعله بايدن من انتقادات أو تصريحات مجرد "ضريبة شتاء"، حيث يعيش في حالة انتخابية ويريد إرضاء المصوتين الغاضبون من استمرار موقف واشنطن في دعم إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240304/الممثل-الأمريكي-ليام-نيسون-حصيلة-ضحايا-حرب-غزة-من-الأطفال-لا-يمكن-تحملها-1086655423.html
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حصري, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
حصري, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

عايدة توما لـ "سبوتنيك": أمريكا متورطة في غزة والضغوط الدولية لا ترتقي لمستوى الكارثة

15:52 GMT 05.03.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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حصري
قالت عايدة توما، النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في حرب غزة، ولا يوجد أي ضغوط من المجتمع الدولي على إسرائيل.
وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة التي تدعي قلقها من دخول رفح، تمد إسرائيل بغطاء سياسي لاستمرار الحرب عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن، وغطاء عسكري عبر إرسال الإمدادات والمساعدات العسكرية.
وتابعت "وقف هذه الخطوات من شأنها دفع نتنياهو لوقف الحرب على قطاع غزة".
وأكدت أن الدول الأوروبية تتصرف بشكل العاجز أو المتفاعل والمؤيد لهذه الحرب، حيث لا تزال تدعم إسرائيل.
صبي يدفع طفلاً في عربة في رفح، جنوب قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
الممثل الأمريكي ليام نيسون: حصيلة ضحايا حرب غزة من الأطفال لا يمكن تحملها
أمس, 17:15 GMT
وأوضحت أنه بينما تنتقد بعض الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، لكنهم في الأساس لا يشكلون أي ضغط حقيقي على نتنياهو لإنهاء الحرب.
واعتبرت توما أن الضغوط الدولية لا ترتقي إلى مستوى الكارثة التي تحدث في قطاع غزة.
كما أشارت إلى أن استمرار الكونغرس الأمريكي في إقرار ميزانيات لمساعدة إسرائيل يساعد في استمرار الحرب، وما يفعله بايدن من انتقادات أو تصريحات مجرد "ضريبة شتاء"، حيث يعيش في حالة انتخابية ويريد إرضاء المصوتين الغاضبون من استمرار موقف واشنطن في دعم إسرائيل.
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