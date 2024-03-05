https://sputnikarabic.ae/20240305/قتلى-في-حادث-تحطم-طائرة-أمريكية-خفيفة-فيديو-1086670867.html
قتلى في حادث تحطم طائرة أمريكية خفيفة... فيديو
قتلى في حادث تحطم طائرة أمريكية خفيفة... فيديو
سبوتنيك عربي
تحطمت طائرة صغيرة على الطريق السريع، في مدينة ناشفيل الأمريكية، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T09:27+0000
2024-03-05T09:27+0000
2024-03-05T09:34+0000
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وأعلنت شرطة المدينة مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الطائرة، التي أقلعت من هانتسفيل في ولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء الرحلة.وقالت إدارة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهم سيحققون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
قتلى في حادث تحطم طائرة أمريكية خفيفة... فيديو
09:27 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 09:34 GMT 05.03.2024)
تحطمت طائرة صغيرة على الطريق السريع، في مدينة ناشفيل الأمريكية، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص كانوا على متنها.
وأعلنت شرطة المدينة مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الطائرة، التي أقلعت من هانتسفيل في ولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء الرحلة.
وقالت إدارة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهم سيحققون.