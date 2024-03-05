https://sputnikarabic.ae/20240305/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-يصف-هجوم-حماس-في-أكتوبر-بأنه-فشل-للمخابرات-الإسرائيلية-1086699145.html

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية يصف هجوم حماس في أكتوبر بأنه فشل للمخابرات الإسرائيلية

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية يصف هجوم حماس في أكتوبر بأنه فشل للمخابرات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان فشلًا ذريعًا للمخابرات الإسرائيلية، ويجب... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T20:16+0000

2024-03-05T20:16+0000

2024-03-05T20:16+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085552484_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_04bce1c9aece2847d71f1294af2fa28b.jpg

وقال ناريشكين: "هذا فشل، أولا وقبل كل شيء، للاستخبارات التي كانت تعتبر واحدة من أقوى الاستخبارات في العالم، ولكنها فشلت بشكل مطلق، وبسبب هذا الفشل بشكل عام لا يزال يتعين على المسؤولين (الإسرائيليين) تحمل التبعات".وأضاف: "العالم في حالة اضطراب، العالم في حالة من الفوضى، أجهزة الاستخبارات لم تضعف مقارنة بمستوى عملها هناك قبل 10 أو 15 أو 20 سنة. كل ما في الأمر أن ظروف العمل قد تغيرت بشكل كبير نحو الأسوأ. وهذا أمر مثير للقلق".يتكون مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي من ثلاث وكالات استخباراتية، الموساد (المخابرات الخارجية)، وآمان (المخابرات العسكرية)، والشاباك (المسؤول عن الأمن الداخلي). ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20240305/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-سفينتين-حربيتين-أمريكيتين-بالبحر-الأحمر-1086698664.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, روسيا