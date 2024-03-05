https://sputnikarabic.ae/20240305/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسية-يصف-هجوم-حماس-في-أكتوبر-بأنه-فشل-للمخابرات-الإسرائيلية-1086699145.html
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية يصف هجوم حماس في أكتوبر بأنه فشل للمخابرات الإسرائيلية
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية يصف هجوم حماس في أكتوبر بأنه فشل للمخابرات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان فشلًا ذريعًا للمخابرات الإسرائيلية، ويجب... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ناريشكين: "هذا فشل، أولا وقبل كل شيء، للاستخبارات التي كانت تعتبر واحدة من أقوى الاستخبارات في العالم، ولكنها فشلت بشكل مطلق، وبسبب هذا الفشل بشكل عام لا يزال يتعين على المسؤولين (الإسرائيليين) تحمل التبعات".وأضاف: "العالم في حالة اضطراب، العالم في حالة من الفوضى، أجهزة الاستخبارات لم تضعف مقارنة بمستوى عملها هناك قبل 10 أو 15 أو 20 سنة. كل ما في الأمر أن ظروف العمل قد تغيرت بشكل كبير نحو الأسوأ. وهذا أمر مثير للقلق".يتكون مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي من ثلاث وكالات استخباراتية، الموساد (المخابرات الخارجية)، وآمان (المخابرات العسكرية)، والشاباك (المسؤول عن الأمن الداخلي). ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20240305/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-سفينتين-حربيتين-أمريكيتين-بالبحر-الأحمر-1086698664.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, روسيا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, روسيا
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية يصف هجوم حماس في أكتوبر بأنه فشل للمخابرات الإسرائيلية
صرّح مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان فشلًا ذريعًا للمخابرات الإسرائيلية، ويجب معاقبة مسؤوليها على ذلك.
وقال ناريشكين: "هذا فشل، أولا وقبل كل شيء، للاستخبارات التي كانت تعتبر واحدة من أقوى الاستخبارات في العالم، ولكنها فشلت بشكل مطلق، وبسبب هذا الفشل بشكل عام لا يزال يتعين على المسؤولين (الإسرائيليين) تحمل التبعات".
وأوضح ناريشكين أن هذا الفشل الذريع كان نتيجة لعمليات معقدة تجري في العالم.
وأضاف: "العالم في حالة اضطراب، العالم في حالة من الفوضى، أجهزة الاستخبارات لم تضعف مقارنة بمستوى عملها هناك قبل 10 أو 15 أو 20 سنة. كل ما في الأمر أن ظروف العمل قد تغيرت بشكل كبير نحو الأسوأ. وهذا أمر مثير للقلق".
يتكون مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي من ثلاث وكالات استخباراتية، الموساد (المخابرات الخارجية)، وآمان (المخابرات العسكرية)، والشاباك (المسؤول عن الأمن الداخلي).
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة
.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل
إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر الماضي".