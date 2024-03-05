https://sputnikarabic.ae/20240305/نظام-روسي-يرصد-قذائف-المدفعية-ويحدد-مواقع-إطلاقها-في-ثانية-واحدة-1086681493.html
نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة
نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة
سبوتنيك عربي
تعد محطة الرصد الروسية الآلية "يو إيه إيه بي إس" إحدى الأنظمة الروسية المخصصة للكشف عن مواقع مدفعية العدو باستخدام أحدث التقنيات الخاصة في هذا المجال. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T13:30+0000
2024-03-05T13:30+0000
2024-03-05T13:30+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
سلاح روسيا
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وتقوم هذه المحطة بتتبع قذائف المدفعية بأنظمة إلكترونية خاصة تمكنها من قياس سرعة القذيفة وتحديد زاوية الإطلاق لقذيفة واحدة أو عدة قذائف، بصورة تمكنها من تحديد موقع إطلاقها بدقة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة
تعد محطة الرصد الروسية الآلية "يو إيه إيه بي إس" إحدى الأنظمة الروسية المخصصة للكشف عن مواقع مدفعية العدو باستخدام أحدث التقنيات الخاصة في هذا المجال.
وتقوم هذه المحطة بتتبع قذائف المدفعية بأنظمة إلكترونية خاصة تمكنها من قياس سرعة القذيفة وتحديد زاوية الإطلاق لقذيفة واحدة أو عدة قذائف، بصورة تمكنها من تحديد موقع إطلاقها بدقة.