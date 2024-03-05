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https://sputnikarabic.ae/20240305/نظام-روسي-يرصد-قذائف-المدفعية-ويحدد-مواقع-إطلاقها-في-ثانية-واحدة-1086681493.html
نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة
نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة
سبوتنيك عربي
تعد محطة الرصد الروسية الآلية "يو إيه إيه بي إس" إحدى الأنظمة الروسية المخصصة للكشف عن مواقع مدفعية العدو باستخدام أحدث التقنيات الخاصة في هذا المجال. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T13:30+0000
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وتقوم هذه المحطة بتتبع قذائف المدفعية بأنظمة إلكترونية خاصة تمكنها من قياس سرعة القذيفة وتحديد زاوية الإطلاق لقذيفة واحدة أو عدة قذائف، بصورة تمكنها من تحديد موقع إطلاقها بدقة.
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة

13:30 GMT 05.03.2024
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تعد محطة الرصد الروسية الآلية "يو إيه إيه بي إس" إحدى الأنظمة الروسية المخصصة للكشف عن مواقع مدفعية العدو باستخدام أحدث التقنيات الخاصة في هذا المجال.
وتقوم هذه المحطة بتتبع قذائف المدفعية بأنظمة إلكترونية خاصة تمكنها من قياس سرعة القذيفة وتحديد زاوية الإطلاق لقذيفة واحدة أو عدة قذائف، بصورة تمكنها من تحديد موقع إطلاقها بدقة.
نظام روسي يرصد قذائف المدفعية ويحدد مواقع إطلاقها في ثانية واحدة - سبوتنيك عربي
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