https://sputnikarabic.ae/20240305/وزير-الخارجية-السعودي-الوقت-حان-للاعتراف-بدولة-فلسطين-والقبول-بحل-الدولتين-1086689275.html
وزير الخارجية السعودي: الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين
وزير الخارجية السعودي: الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لأي عدوان على رفح، مشدداً على رفض أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T14:56+0000
2024-03-05T14:56+0000
2024-03-05T14:56+0000
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جاءت تصريحات الوزير السعودي في كلمة، اليوم الثلاثاء، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المخصص لبحث الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.وأوضح أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا أمام الانتهاكات ضد الإنسانية بغزة، لافتاً إلى أن فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية أمر إيجابي. كذلك أكد على ضرورة مساءلة المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية.إلى ذلك، شدد وزير الخارجية السعودي على دعم وكالة الأونروا محذراً من محاولات إلغاء دورها المهم، مشيراً إلى أن استهداف الأونروا سيفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.كما دعا الدول التي علقت دعمها للأونروا إلى العدول عن قرارها. يأتي ذلك، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-خارجية-مصر-هناك-حتمية-لتحقيق-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-غزة-وإنفاذ-التهدئة-قبل-رمضان-1086641154.html
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طوفان الأقصى, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية السعودي: الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لأي عدوان على رفح، مشدداً على رفض أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة.
جاءت تصريحات الوزير السعودي في كلمة، اليوم الثلاثاء، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المخصص لبحث الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة
.
وأضاف بن فرحان أن "هناك تزايد في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا، مشيراً إلى أن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين".
وأوضح أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا أمام الانتهاكات ضد الإنسانية بغزة، لافتاً إلى أن فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية أمر إيجابي.
كذلك أكد على ضرورة مساءلة المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية.
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية السعودي على دعم وكالة الأونروا محذراً من محاولات إلغاء دورها المهم، مشيراً إلى أن استهداف الأونروا سيفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.
كما دعا الدول التي علقت دعمها للأونروا إلى العدول عن قرارها.
يأتي ذلك، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وأودت الحرب الإسرائيلية
بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار.