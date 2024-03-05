https://sputnikarabic.ae/20240305/وزير-الخارجية-السوداني-ليس-لدينا-أي-اعتراض-على-إنشاء-قاعدة-بحرية-روسية-1086662588.html

وزير الخارجية السوداني: ليس لدينا أي اعتراض على إنشاء قاعدة بحرية روسية

وزير الخارجية السوداني: ليس لدينا أي اعتراض على إنشاء قاعدة بحرية روسية

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، إن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T02:17+0000

2024-03-05T02:17+0000

2024-03-05T02:16+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار السودان اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/05/1086662243_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6274e900d35bdf58a50ba2de94e7193e.jpg

سبوتنيك. وقال وزير الخارجية السوداني على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ظل الحكومة السابقة، فهذا التزام على الدولة".وأضاف علي الصادق علي لـ"سبوتنيك" إن البرلمان السوداني الجديد سينظر في الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البلاد بعد الانتخابات.وأضاف: "نعتقد أنه يجب تشكيل برلمان جديد يدرس الاتفاق ويضع توصية إيجابية للحكومة، لنترك هذا الموضوع للبرلمان الذي سيتم انتخابه".وفي فبراير/ شباط الماضي، أكد السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، أن السودان لم يتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر.وقال تشيرنوفول في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في 2019، تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان. لكن بسبب الأزمة السياسية الداخلية، وكذلك بسبب حل البرلمان، لم يتمكن الجانب السوداني بعد من استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للتصديق عليها"، وأضاف أنه "رغم كل ذلك، فإن الكلمة الأخيرة لأصدقائنا السودانيين".وفي فبراير/شباط العام الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن "الاتفاق على إنشاء مركز دعم مادي للبحرية الروسية في السودان هو الآن في طور المصادقة عليه".وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20240304/بعد-أيام-من-زيارة-طرابلس-هل-يقبل--البرهان-وحميدتي-المبادرة-الليبية-لوقف-الحرب-في-السودان-1086656327.html

https://sputnikarabic.ae/20240302/مستشار-للـدعم-السريع-زيارة-حميدتي-إلى-ليبيا-هدفها-إيجاد-حل-لأزمة-السودان-1086585426.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار السودان اليوم