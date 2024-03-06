https://sputnikarabic.ae/20240306/إعلام-أوكرانيا-أرسلت-مقاتلين-للمشاركة-بصراع-في-دولة-عربية-1086706642.html

إعلام: أوكرانيا أرسلت مقاتلين للمشاركة بالصراع في السودان

إعلام: أوكرانيا أرسلت مقاتلين للمشاركة بالصراع في السودان

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وسودانيين، بأنه في عام 2023، أرسلت السلطات الأوكرانية، على خلفية خسائر فادحة ونقص في عدد الأشخاص في الجبهة،... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T07:52+0000

2024-03-06T07:52+0000

2024-03-06T08:07+0000

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وأشارت الصحيفة إلى أنه، في الصيف الماضي، عندما وجد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان نفسه "محاصرًا من قبل قوات المتمردين في عاصمة البلاد"، يُزعم أنه لجأ إلى زيلينسكي طلبًا للمساعدة.ووفقا للصحيفة، رفض رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، في مقابلة مع الصحيفة، التعليق على المعلومات التي يُزعم أن القوات الأوكرانية أرسلت إلى السودان، لكنه أوضح أن إرسالها إلى الخارج كان من باب المصلحة. ونقلت الصحيفة عن بودانوف، قوله: "لديهم (روسيا ) وحدات في أجزاء مختلفة من العالم ونحاول أحيانًا ضربهم هناك".وأضاف الضابط: "إذا كان لديهم مناجم ذهب في السودان، فيجب أن نجعلها غير مربحة".وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20240222/مستشار-قائد-الدعم-السريع-يجب-محاسبة-البرهان-على-إشعال-الحرب-في-السودان-1086310660.html

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