https://sputnikarabic.ae/20240306/الأمم-المتحدة-استهداف-إسرائيل-لرجال-الشرطة-في-غزة-يعقد-عملية-إيصال-المساعدات---1086722550.html

الأمم المتحدة: استهداف إسرائيل لرجال الشرطة في غزة يعقد عملية إيصال المساعدات

الأمم المتحدة: استهداف إسرائيل لرجال الشرطة في غزة يعقد عملية إيصال المساعدات

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن مقتل ضباط شرطة في غزة على يد الجيش الإسرائيلي في فبراير الماضي، أدى إلى تعقيد عملية... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T14:08+0000

2024-03-06T14:08+0000

2024-03-06T14:08+0000

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وجاء في التقرير: "موقف الجيش الإسرائيلي المتمثل في معاملة قوات الشرطة كمقاتلين يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى استعادة القانون والنظام، وهي عناصر بالغة الأهمية لحماية المدنيين، فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية بسلاسة".وتابع التقرير: "وردت تقارير عن 5 هجمات إسرائيلية منفصلة على الأقل على قوات الشرطة في غزة في فبراير/شباط، وكانت النتيجة انخفاض الوجود في المناطق المفتوحة، مثل طرق الإمداد الرئيسية عبر غزة والمعابر التي تدخل عبرها المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يقابله من تدهور أمني".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240306/أبو-الغيط-الاحتلال-الإسرائيلي-يدير-حرب-إبادة-في-غزة-ومذبحة-البطون-الخاوية-شاهد-على-وحشيته-1086722123.html

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