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بوتين خلال لقائه مع غروسي: روسيا الاتحادية تفعل ما بوسعها لتحسين سلامة المنشآت النووية
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/الجيش-الروسي-يدمر-معدات-وذخيرة-الطيران-ومستودعات-الوقود-في-مطارين-أوكرانيين-1086716798.html
الجيش الروسي يدمر معدات وذخيرة الطيران ومستودعات الوقود في مطارين أوكرانيين
الجيش الروسي يدمر معدات وذخيرة الطيران ومستودعات الوقود في مطارين أوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودعات ذخيرة ووقود للطيران الأوكراني في مطاري لوزوفاتكا وستاروكونستانتينوف. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T12:27+0000
2024-03-06T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم استهداف معدات الطائرات وذخيرة الطائرات ومستودعات الوقود في مطاري لوزوفاتكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك وستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا".وتابع البيان: "تم تدمير 135 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت القوات الروسية، بتحسين موقعها التكتيكي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 عسكريين ودبابتين وثلاث سيارات وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10" بالإضافة إلى مستودع للذخيرة".وأشار البيان إلى القوات الروسية "صدت هجمتين مضادتين على محور دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية إلى 260 عسكريا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240306/لحظة-قيام-تي-72-روسية-بتدمير-دبابة-أبرامز-أمريكية-من-القذيفة-الأولى-فيديو-1086714467.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يدمر معدات وذخيرة الطيران ومستودعات الوقود في مطارين أوكرانيين

12:27 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 12:38 GMT 06.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي دمر مستودعات ذخيرة ووقود للطيران الأوكراني في مطاري لوزوفاتكا وستاروكونستانتينوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم استهداف معدات الطائرات وذخيرة الطائرات ومستودعات الوقود في مطاري لوزوفاتكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك وستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكايا".

وأضاف البيان: "تم استهداف مستودع الذخيرة التابع لقوات "دونيتسك"، والقوى البشرية التابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية والمعدات العسكرية في 113 منطقة".

وتابع البيان: "تم تدمير 135 طائرة أوكرانية دون طيار، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".

ووفقا للدفاع الروسية فإنه "في اتجاه خيرسون بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريا ومركبتين".

وقالت الدفاع: "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت القوات الروسية، بتحسين موقعها التكتيكي، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 عسكريين ودبابتين وثلاث سيارات وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10" بالإضافة إلى مستودع للذخيرة".
وأشار البيان إلى القوات الروسية "صدت هجمتين مضادتين على محور دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية إلى 260 عسكريا".
دبابة أبرامز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
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11:10 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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