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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/القوات-الروسية-تستهدف-منشأة-للقوارب-المسيرة-في-ميناء-أوديسا-1086732603.html
القوات الروسية تستهدف منشأة للقوارب المسيرة في ميناء أوديسا
القوات الروسية تستهدف منشأة للقوارب المسيرة في ميناء أوديسا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة صاروخية عالية الدقة على منشأة للقوارب المسيرة في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T16:50+0000
2024-03-06T16:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الروسية ضربة صاروخية عالية الدقة على منشأة (هنغار) للقوارب المسيرة في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا، حيث كان يجري الإعداد للاستخدام القتالي لتلك القوارب المسيرة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت للمرة الأولى قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "إيه إيه إس هامر" فرنسية الصنع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240306/الدفاع-الروسية-تعلن-رصد-3-طائرات-بريطانية-فوق-البحر-الأسود-1086732232.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تستهدف منشأة للقوارب المسيرة في ميناء أوديسا

16:50 GMT 06.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة صاروخية عالية الدقة على منشأة للقوارب المسيرة في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الروسية ضربة صاروخية عالية الدقة على منشأة (هنغار) للقوارب المسيرة في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا، حيث كان يجري الإعداد للاستخدام القتالي لتلك القوارب المسيرة".

وأضاف البيان أنه تم تحقيق هدف الضربة، وتم إصابة الهدف المحدد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت للمرة الأولى قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "إيه إيه إس هامر" فرنسية الصنع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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