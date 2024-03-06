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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/القوات-الروسية-توجه-ضربات-مؤلمة-لمواقع-أوكرانية-عسكرية-في-خاركوف-1086706975.html
القوات الروسية توجه ضربات مؤلمة لمواقع أوكرانية عسكرية في خاركوف
القوات الروسية توجه ضربات مؤلمة لمواقع أوكرانية عسكرية في خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات عالية الدقة على مواقع وقوى بشرية ومعدات أوكرانية في نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T07:57+0000
2024-03-06T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلاً عن مصادره الخاصة: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، تعرضت نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف لضربات دقيقة. واستُخدمت في الضربات النارية الطائرات الجوية وطائرات دون طيار والمدفعية".ووفقا له، فإن الضربات الروسية استهدفت مستودعات الذخيرة والمعدات والأفراد التابعين للقوات الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرات روسية تدمر مدرعات أوكرانية قبل عبورها نهر دنيبر... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240306/قائمة-أغلى-أسلحة-الناتو-التي-دمرتها-روسيا-في-أوكرانيا-1086705861.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية توجه ضربات مؤلمة لمواقع أوكرانية عسكرية في خاركوف

07:57 GMT 06.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات عالية الدقة على مواقع وقوى بشرية ومعدات أوكرانية في نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلاً عن مصادره الخاصة: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، تعرضت نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف لضربات دقيقة. واستُخدمت في الضربات النارية الطائرات الجوية وطائرات دون طيار والمدفعية".

وأشار إلى أن الضربات دمرت معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفكا وكيسلوفكا ومناطق أخرى تقع في منطقة القتال.

ووفقا له، فإن الضربات الروسية استهدفت مستودعات الذخيرة والمعدات والأفراد التابعين للقوات الأوكرانية.

وأضاف ماروتشكو: "في مناطق فولشانسك، وكازاتشيا لوبان، وكوبيانسك، تم استهداف تجمعات من المعدات العسكرية والأسلحة، ونقاط الانتشار المؤقتة، وتم تنفيذ هجمات في باسوفو، وكولوديزنوي، وأولشاني، وديرغاتشي، وتشوغيف".

دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائمة أغلى أسلحة الناتو التي دمرتها روسيا في أوكرانيا
07:48 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسيرات روسية تدمر مدرعات أوكرانية قبل عبورها نهر دنيبر... فيديو
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