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https://sputnikarabic.ae/20240306/الكرملين-يرد-على-قرارات-الجنائية-الدولية-حول-مذكرات-اعتقال-بحق-قادة-روس---1086710682.html
الكرملين يرد على قرارات "الجنائية الدولية" حول مذكرات اعتقال بحق قادة روس
الكرملين يرد على قرارات "الجنائية الدولية" حول مذكرات اعتقال بحق قادة روس
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أوامر اعتقال بحق قادة... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T09:49+0000
2024-03-06T09:49+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "نحن لسنا أطرافا في النظام الأساسي، ونحن لا نعترف بذلك. وهذا ليس القرار الأول، ونحن نعلم أيضا أن هناك العديد من العمليات المغلقة التي تظل سرية، ونحن نتعامل مع مثل هذه القرارات، وفقا لذلك".وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق قائد قوات الطيران البعيد المدى في القوات الجوية الروسية سيرغي كوبيلاش، وقائد أسطول البحر الأسود فيكتور سوكولوف، على خلفية الصراع في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، إدراج رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيتر هوفمانسكي، على قائمة المطلوبين لدى روسيا.وأشارت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "أسباب البحث: مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".
https://sputnikarabic.ae/20230729/مجلس-الأمن-الروسي-لا-علاقة-لنا-بنظام-المحكمة-الجنائية-الدولية-ولسنا-ملزمين-بالتعاون-معها-1079537408.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين يرد على قرارات "الجنائية الدولية" حول مذكرات اعتقال بحق قادة روس

09:49 GMT 06.03.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أوامر اعتقال بحق قادة عسكريين روس.
وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "نحن لسنا أطرافا في النظام الأساسي، ونحن لا نعترف بذلك. وهذا ليس القرار الأول، ونحن نعلم أيضا أن هناك العديد من العمليات المغلقة التي تظل سرية، ونحن نتعامل مع مثل هذه القرارات، وفقا لذلك".
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق قائد قوات الطيران البعيد المدى في القوات الجوية الروسية سيرغي كوبيلاش، وقائد أسطول البحر الأسود فيكتور سوكولوف، على خلفية الصراع في أوكرانيا.
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وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، في وقت سابق، إدراج رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيتر هوفمانسكي، على قائمة المطلوبين لدى روسيا.
وأشارت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "أسباب البحث: مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".
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