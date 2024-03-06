https://sputnikarabic.ae/20240306/المسؤول-الإعلامي-بالوفد-الليبي-يشيد-بمهرجان-الشباب-العالمي-في-روسيا-1086731371.html

المسؤول الإعلامي بالوفد الليبي يشيد بمهرجان الشباب العالمي في روسيا

المسؤول الإعلامي بالوفد الليبي يشيد بمهرجان الشباب العالمي في روسيا

سبوتنيك عربي

أشاد المسؤول الإعلامي بمشاركة وفد الشباب الليبي التابع للحكومة الليبية بملتقى الشباب العالمي في مدينة سوتشي بدولة روسيا الاتحادية، الذي انطلقت فعالياته في... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T15:27+0000

2024-03-06T15:27+0000

2024-03-06T15:27+0000

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حيث يعتبر اليوم هو اليوم الأخير في هذه الفعاليات العالمية التي شاركت فيها أكثر من 180 دولة على مستوى العالم.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال عبد الرحمن بالأعمى المسؤول الإعلامي بالوفد الليبي، إن هذه المشاركة كانت عن طريق الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان، ويمثلها في رئاسة الوفد المستشار محمود المعداني، وأوضح بالأعمى أن مراسم الاستقبال في هذا المهرجان كانت شيئا عظيما جدا، حيث كان هناك تنسيق مسبق بين الوفد الليبي مع دولة روسيا الاتحادية بخصوص هذه المشاركة.وأكد بأن الوفد الليبي شارك بمجموعة من الكتب التاريخية التي تتحدث عن تاريخ ليبيا معززة بصور وفيديوهات عرض أثناء فعاليات المهرجان.واعتبر المسؤول الإعلامي أن هذا المهرجان كان فرصة كبيرة للتشبيك بين الوفود المشاركة، فلقد شبك الوفد الليبي مع الكثير من الوفود الدولية الأخرى، والعربية، وتم تبادل الخبرات والثقافات بين الشعوب المشاركة.وأضاف: "كان هذا الملتقى بمشاركة 180 دولة على مستوى العالم، وأن أعداد الوفود كانت تختلف من وفد لآخر ولكن الوفد الليبي كانت مشاركته بعدد 14 مشاركا من الشباب".ووصف بالأعمى التنظيم بأنه مبهر وعلى أعلى مستوى من حيث التجهيز، وقال إن الوفد الليبي كرم رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمهرجان لدوره الكبير في تنظيم هذا الحدث العالمي.وأضاف أن الوفد الليبي عقد عدة اتفاقيات على هامش المهرجان مع عدد الوفود العربية والدولية منها اتفاقيات مشاركة وتعاون بين هذه الوفود الممثلة لدولها.واعتبر بالأعمى أن هذا المهرجان الذي انطلق على مدار ستة أيام، والذي تضمن بطبيعته المشاركات الثقافية الرياضية الاجتماعية، متابعا أن هذا المهرجان يعد مهرجانا شبابيا مفتوحا تبدأ فعالياته من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، تتخلله أوقات للرقص الشعبي والغناء وأماكن للرياضة، كان يهتم هذا المهرجان بتعدد الثقافات للشعوب والوفود المشاركة، وهناك تنوع كبير في الفعاليات.وأكد بالأعمى أن هذا المهرجان كان بمثابة إرساء لقواعد السلام في العالم والاهتمام بثقافات الدول المشاركة في هذا المحفل العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20240208/شبان-مشاركون-في-مهرجان-الشباب-العالمي-من-عدة-دول-منها-عربية-يزورون-الأورال-1085875948.html

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