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ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية فرجينيا

ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية فرجينيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن دونالد ترامب فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية فرجينيا، مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T02:09+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وصوت أكثر من 60% من الناخبين لصالح ترامب، وصوت ما يزيد قليلا عن 35% لمنافسته في الحزب الجمهوري ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.ويأتي فوز ترامب في ولاية فرجينيا قبل إغلاق صناديق الاقتراع في 13 ولاية أخرى كانت تجري أيضًا انتخابات تمهيدية في يوم الثلاثاء الكبير، وهو التاريخ المحوري في التقويم الأساسي.ويحتل الرئيس السابق تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي للناخبين الجمهوريين، ومن المتوقع أن يسود في جميع المجالات، مما يضغط على نيكي هيلي، منافسته الرئيسية، للتخلي عن محاولتها. وحتى الآن، فازت فقط في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا.وفي وقت سابق، قال ترامب، إن هجوم حماس في 7 أكتوبر وكذلك الحرب اللاحقة التي تشنها إسرائيل ضد الحركة في غزة لم تكن لتحدث أبدا لو كان لا يزال في منصبه.وحسب موقع "I24"، أضاف ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "لم يكن هذا ليحدث أبدا لو كنت رئيساً، أنا أضمن لك ذلك. لقد فعلوا ذلك لأنهم لا يكنون أي احترام لجو بايدن".وأوضح أن القيود المالية التي فرضتها إدارته على إيران خلال رئاسته كانت ستمنع تمويل حماس وحزب الله. حسب قوله، واتهم ترامب الإدارة الأمريكية الحالية بإهمال المصالح الأمنية لإسرائيل.

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