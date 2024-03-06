https://sputnikarabic.ae/20240306/خبير-ألماني-تزايد-الدعم-العسكري-لكييف-يشبه-معاملة-السكير-1086704712.html

خبير ألماني: تزايد الدعم العسكري لكييف يشبه معاملة السكير

خبير ألماني: تزايد الدعم العسكري لكييف يشبه معاملة السكير

سبوتنيك عربي

صرح الخبير والرئيس المشارك السابق لمكتب السلام الدولي راينر براون، أن مقارنة محاولات وقف الصراع وتحقيق النصر من خلال زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا،... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T06:43+0000

2024-03-06T06:43+0000

2024-03-06T06:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال براون لوكالة "سبوتنيك": "الاعتقاد بأنك تستطيع السيطرة على شيء ما بالمزيد فإنه ضار، وهو يشبه الاعتقاد بأنه يمكنك التغلب على إدمان الكحوليات لدى مدمن الكحول بإعطائه المزيد منه. لن يزداد الأمر إلا سوءًا".وأضاف براون: "في جميع دول الناتو لا يزال هناك رهان غير عقلاني تمامًا على استمرار الحرب وحتى على سلام ديكتاتوري نتيجة للانتصار، على الرغم من أنه من الواضح أن أوكرانيا لم تعد قادرة على كسب الحرب تحت أي ظرف من الظروف، بل هناك خطر أن الجيش الأوكراني لن يكون قادرًا على المدى القصير على الدفاع حتى عن خطوط الجبهة الحالية".وفي هذا الصدد، استذكر براون الكلمات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي بموجبها، قال إن ديناميكيات التصعيد هذه محفوفة بخطر استخدام الأسلحة النووية، ولهذا السبب يتعين علينا أن نفكر في معالم جديدة للأمن العالمي.الأمين العام السابق لـ"الناتو" يقترح تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تحتاجهاوفي الوقت ذاته، أكد براون أن الموقف الروسي المتمثل في الاحتواء مشروع مثل موقف الغرب، وأضاف: "ومع ذلك، فهو موقف خطير للغاية، لأن الاحتواء في مرحلة ما يمكن أن... يكون غير قابل للسيطرة عليه، وهو ما لم يفشل (الرئيس بوتين) في الإشارة إليه".

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