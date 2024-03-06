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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/خبير-ألماني-تزايد-الدعم-العسكري-لكييف-يشبه-معاملة-السكير-1086704712.html
خبير ألماني: تزايد الدعم العسكري لكييف يشبه معاملة السكير
خبير ألماني: تزايد الدعم العسكري لكييف يشبه معاملة السكير
سبوتنيك عربي
صرح الخبير والرئيس المشارك السابق لمكتب السلام الدولي راينر براون، أن مقارنة محاولات وقف الصراع وتحقيق النصر من خلال زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا،... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T06:43+0000
2024-03-06T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال براون لوكالة "سبوتنيك": "الاعتقاد بأنك تستطيع السيطرة على شيء ما بالمزيد فإنه ضار، وهو يشبه الاعتقاد بأنه يمكنك التغلب على إدمان الكحوليات لدى مدمن الكحول بإعطائه المزيد منه. لن يزداد الأمر إلا سوءًا".وأضاف براون: "في جميع دول الناتو لا يزال هناك رهان غير عقلاني تمامًا على استمرار الحرب وحتى على سلام ديكتاتوري نتيجة للانتصار، على الرغم من أنه من الواضح أن أوكرانيا لم تعد قادرة على كسب الحرب تحت أي ظرف من الظروف، بل هناك خطر أن الجيش الأوكراني لن يكون قادرًا على المدى القصير على الدفاع حتى عن خطوط الجبهة الحالية".وفي هذا الصدد، استذكر براون الكلمات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي بموجبها، قال إن ديناميكيات التصعيد هذه محفوفة بخطر استخدام الأسلحة النووية، ولهذا السبب يتعين علينا أن نفكر في معالم جديدة للأمن العالمي.الأمين العام السابق لـ"الناتو" يقترح تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تحتاجهاوفي الوقت ذاته، أكد براون أن الموقف الروسي المتمثل في الاحتواء مشروع مثل موقف الغرب، وأضاف: "ومع ذلك، فهو موقف خطير للغاية، لأن الاحتواء في مرحلة ما يمكن أن... يكون غير قابل للسيطرة عليه، وهو ما لم يفشل (الرئيس بوتين) في الإشارة إليه".
https://sputnikarabic.ae/20240226/زيلينسكي-يستجدي-الجمهوريين-وبايدن-لمنحه-المساعدات-1086431682.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير ألماني: تزايد الدعم العسكري لكييف يشبه معاملة السكير

06:43 GMT 06.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح الخبير والرئيس المشارك السابق لمكتب السلام الدولي راينر براون، أن مقارنة محاولات وقف الصراع وتحقيق النصر من خلال زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، والتصعيد المتزايد يمكن تشبيهها بمحاولة علاج مدمن الكحول بجرعات أكبر من الخمر.
وقال براون لوكالة "سبوتنيك": "الاعتقاد بأنك تستطيع السيطرة على شيء ما بالمزيد فإنه ضار، وهو يشبه الاعتقاد بأنه يمكنك التغلب على إدمان الكحوليات لدى مدمن الكحول بإعطائه المزيد منه. لن يزداد الأمر إلا سوءًا".

ووفقا لبراون، فإن الغرب يتحرك في دوامة من التصعيد، ويتجسد ذلك في الكلمات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا.

وأضاف براون: "في جميع دول الناتو لا يزال هناك رهان غير عقلاني تمامًا على استمرار الحرب وحتى على سلام ديكتاتوري نتيجة للانتصار، على الرغم من أنه من الواضح أن أوكرانيا لم تعد قادرة على كسب الحرب تحت أي ظرف من الظروف، بل هناك خطر أن الجيش الأوكراني لن يكون قادرًا على المدى القصير على الدفاع حتى عن خطوط الجبهة الحالية".
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وفي هذا الصدد، استذكر براون الكلمات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي بموجبها، قال إن ديناميكيات التصعيد هذه محفوفة بخطر استخدام الأسلحة النووية، ولهذا السبب يتعين علينا أن نفكر في معالم جديدة للأمن العالمي.

وتابع براون: "تميل هذه الاعتبارات إلى التعبير عنها بين مؤيدي حركات السلام وهي بالطبع مشروعة وضرورية تمامًا، ولكن يجب الاعتراف أولًا بأنه لا يوجد استعداد في دول الناتو للحديث عن الدبلوماسية فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني".

الأمين العام السابق لـ"الناتو" يقترح تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تحتاجها
وفي الوقت ذاته، أكد براون أن الموقف الروسي المتمثل في الاحتواء مشروع مثل موقف الغرب، وأضاف: "ومع ذلك، فهو موقف خطير للغاية، لأن الاحتواء في مرحلة ما يمكن أن... يكون غير قابل للسيطرة عليه، وهو ما لم يفشل (الرئيس بوتين) في الإشارة إليه".
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