https://sputnikarabic.ae/20240306/رئيس-هيئة-الاستثمار-المصرية-معرفة-الدول-العربية-ببلادنا-تمنحهم-أولوية-في-الفرص-الاستثمارية-1086709790.html

رئيس هيئة الاستثمار المصرية: معرفة الدول العربية بمصر تمنحهم أولوية في الفرص الاستثمارية

رئيس هيئة الاستثمار المصرية: معرفة الدول العربية بمصر تمنحهم أولوية في الفرص الاستثمارية

سبوتنيك عربي

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، ترحيب مصر بجميع الاستثمارات، التي تأتي إليها، مشيرا إلى أن "الأولوية للدولة... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T09:35+0000

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وتابع هيبة، في تصريح لوكالة "أنباء العالم العربي"، يوم أمس الثلاثاء، أن "أي استثمارات تخدم أمن مصر القومي الغذائي والصحي من أي دولة سيتم الترحيب بها".وأضاف هيبة: "نتحدث مع كل دول العالم في هذا الشأن وخاصة الدول العربية، التي لديها معرفة جيدة بمصر، تجعلهم أسرع في اتخاذ القرارات بالاستثمار في مصر".وفي وقت سابق، دعا مجلس الأعمال المصري السعودي لإنشاء تحالف اقتصادي بين القاهرة والرياض، للعمل في أسواق ثالثة خاصة في أفريقيا، بما يحقق التكامل بين قطاع الأعمال والفرص الاستثمارية لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للدولتين ويزيد من قدرتهما على مواجهة التحديات العالمية.وقال حسام هيبة إن "القاهرة والرياض، اتفقتا على دراسة فرص استثمارية متكاملة، التي تشمل شراكات بين القطاع الخاص في الدولتين بدعم من الحكومتين، خاصة أن السعودية من أكبر المستثمرين في مصر، إضافة إلى أنها تفتح أسواقها للمستثمرين المصريين".يذكر أن مصر وقّعت اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات العربية المتحدة، لتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة استثمارية تبلغ 35 مليار دولار، فيما وصفته الحكومة المصرية بـ"أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، استلام 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

https://sputnikarabic.ae/20240301/الحكومة-المصرية-تعلن-استلام-باقي-الدفعة-الأولى-من-صفقة-رأس-الحكمة-1086549401.html

https://sputnikarabic.ae/20240228/عضو-بغرفة-السياحة-المصرية-يتحدث-عن-طبيعة-الاستثمارات-في-رأس-الحكمة-1086475371.html

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