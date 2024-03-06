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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/روسيا-تقدم-بيانات-إلى-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-حول-استخدام-أوكرانيا-للمنشآت-النووية-1086716410.html
روسيا تقدم بيانات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا للمنشآت النووية
روسيا تقدم بيانات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا للمنشآت النووية
سبوتنيك عربي
أفاد سفير روسيا لدى هولندا، والمندوب الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، بأن روسيا عرضت بيانات حول استخدام أوكرانيا للمنشآت... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T12:17+0000
2024-03-06T12:17+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال تارابرين على هامش جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "سنستمر في إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشاط بشأن التهديد الكيميائي المستمر في أوكرانيا، للتحذير من الاستفزازات الكيميائية التي تقوم بها التشكيلات العسكرية الأوكرانية وكذلك الإبلاغ عن وقائع استخدامها للمرافق الخطرة كيميائياً لأغراض عسكرية".وشدد تارابرين على أن منع مثل هذه الأعمال الإجرامية هو مسؤولية مشتركة للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.وعشية جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال نائب رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، كيريل ليسوغورسكيي، إن وزارة الدفاع الروسية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الروسية، سجلت مرارًا وتكرارًا حوادث استخدام المسلحين الأوكرانيين المواد الكيميائية ضد الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية، وقدمت تقارير مفصلة حول هذه المسألة.وتنعقد الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 5 إلى 8 مارس/آذار.
https://sputnikarabic.ae/20231129/الخارجية-الروسية-روسيا-ستواصل-لعب-الدول-الأنشط-على-منصة-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-1083610526.html
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روسيا, العالم

روسيا تقدم بيانات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام أوكرانيا للمنشآت النووية

12:17 GMT 06.03.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أفاد سفير روسيا لدى هولندا، والمندوب الدائم الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فلاديمير تارابرين، بأن روسيا عرضت بيانات حول استخدام أوكرانيا للمنشآت الخطرة كيميائيا للأغراض العسكرية.
وقال تارابرين على هامش جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "سنستمر في إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنشاط بشأن التهديد الكيميائي المستمر في أوكرانيا، للتحذير من الاستفزازات الكيميائية التي تقوم بها التشكيلات العسكرية الأوكرانية وكذلك الإبلاغ عن وقائع استخدامها للمرافق الخطرة كيميائياً لأغراض عسكرية".

وأضاف: "كجزء من هذا النشاط، عقدنا في 5 مارس 2024، على هامش الجلسة، فعالية قدمنا خلالها البيانات المتوفرة لدى وزارة الدفاع الروسية في هذا الصدد".

وشدد تارابرين على أن منع مثل هذه الأعمال الإجرامية هو مسؤولية مشتركة للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
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وعشية جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال نائب رئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، كيريل ليسوغورسكيي، إن وزارة الدفاع الروسية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الروسية، سجلت مرارًا وتكرارًا حوادث استخدام المسلحين الأوكرانيين المواد الكيميائية ضد الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية، وقدمت تقارير مفصلة حول هذه المسألة.

وعلى وجه الخصوص، أشار ليسوغورسكي إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2023، في منطقة زابوروجيه، تم توثيق حقيقة استخدام الأجهزة الخاصة الأوكرانية لعامل كيميائي لأغراض إرهابية.

وتنعقد الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في الفترة من 5 إلى 8 مارس/آذار.
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