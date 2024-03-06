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https://sputnikarabic.ae/20240306/غروسي-ناقشنا-قضية-محطة-زابوروجيه-مع-الجانب-الروسي---1086714657.html
غروسي: ناقشنا قضية محطة زابوروجيه مع الجانب الروسي
غروسي: ناقشنا قضية محطة زابوروجيه مع الجانب الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد المفاوضات مع المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، أنه سيكون قادرًا في غضون دقائق قليلة على... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T11:14+0000
2024-03-06T11:33+0000
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وبعد اجتماعه مع ليخاتشيف في سوتشي، قال غروسي للصحفيين إنه ناقش القضايا المتعلقة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية مع زملائه الروس.وأضاف غروسي: "من المهم أن يكون لدى روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية موقف مشترك بشأن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية".وصل الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سوتشي بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".كما وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أيضا إلى مدينة سوتشي، بالتزامن مع وصول الوفد الروسي إلى المدنية.غروسي: العقوبات الغربية المحتملة على "روساتوم" ستعرقل الصناعة النووية في بلدان عدةويوم الاثنين، أكد الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيتوجه إلى سوتشي في 5 آذار/مارس، وقد حدد موعد المشاورات مع الوفد الروسي بشأن محطة زابوروجيه النووية، صباح الأربعاء 6 مارس/ آذار.وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة إعلامية، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الماضي، بأن الرأي العام يشير إلى أن العقوبات الغربية المحتملة ضد "روساتوم" ستكون غير عملية وستضع الصناعة النووية في العديد من البلدان في طريق مسدود.وأوضح غروسي: "تعتمد العديد من الشركات في الغرب على الإمدادات من روسيا من اليورانيوم المخصب أو الوقود، والمتفق عليه هو أن فرض عقوبات على "روساتوم" سيكون غير واقعي وغير عملي، وسوف يضع الصناعة النووية في طريق مسدود في العديد من البلدان".
https://sputnikarabic.ae/20240306/الوفد-الروسي-يصل-إلى-سوتشي-لإجراء-محادثات-مع-غروسي-فيديو-1086708331.html
https://sputnikarabic.ae/20240304/غروسي-سيتوجه-إلى-سوتشي-غدًا-وسيجري-مشاورات-مع-الوفد-الروسي-حول-محطة-زابوروجيه-النووية--1086656025.html
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غروسي: ناقشنا قضية محطة زابوروجيه مع الجانب الروسي

11:14 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 11:33 GMT 06.03.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
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صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد المفاوضات مع المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، أنه سيكون قادرًا في غضون دقائق قليلة على مناقشة قضايا محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وبعد اجتماعه مع ليخاتشيف في سوتشي، قال غروسي للصحفيين إنه ناقش القضايا المتعلقة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية مع زملائه الروس.

وقال غروسي: "في غضون دقائق قليلة، ستتاح لي الفرصة لمناقشة هذه القضايا مع الرئيس الروسي".

وأضاف غروسي: "من المهم أن يكون لدى روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية موقف مشترك بشأن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
غروسي والوفد الروسي يصلان إلى سوتشي لإجراء محادثات حول محطة زابوروجيه النووية... فيديو
08:51 GMT
وصل الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سوتشي بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
كما وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أيضا إلى مدينة سوتشي، بالتزامن مع وصول الوفد الروسي إلى المدنية.
غروسي: العقوبات الغربية المحتملة على "روساتوم" ستعرقل الصناعة النووية في بلدان عدة

وبدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في سوتشي، وسيبلغ هو ورئيس "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف الرئيس باتصالاتهما.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
غروسي سيتوجه إلى سوتشي غدًا وسيجري مشاورات مع الوفد الروسي حول محطة زابوروجيه النووية
4 مارس, 18:06 GMT
ويوم الاثنين، أكد الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيتوجه إلى سوتشي في 5 آذار/مارس، وقد حدد موعد المشاورات مع الوفد الروسي بشأن محطة زابوروجيه النووية، صباح الأربعاء 6 مارس/ آذار.
وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة إعلامية، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الماضي، بأن الرأي العام يشير إلى أن العقوبات الغربية المحتملة ضد "روساتوم" ستكون غير عملية وستضع الصناعة النووية في العديد من البلدان في طريق مسدود.
وأوضح غروسي: "تعتمد العديد من الشركات في الغرب على الإمدادات من روسيا من اليورانيوم المخصب أو الوقود، والمتفق عليه هو أن فرض عقوبات على "روساتوم" سيكون غير واقعي وغير عملي، وسوف يضع الصناعة النووية في طريق مسدود في العديد من البلدان".
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