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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/لحظة-قيام-تي-72-روسية-بتدمير-دبابة-أبرامز-أمريكية-من-القذيفة-الأولى-فيديو-1086714467.html
لحظة قيام "تي 72" روسية بتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية من القذيفة الأولى... فيديو
لحظة قيام "تي 72" روسية بتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية من القذيفة الأولى... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية، بأن الجيش الروسي دمر دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع بالطلقة الأولى. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T11:10+0000
2024-03-06T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "قام طاقم الدبابة "تي-72" بتدمير الدبابة الأمريكية أبرامز من القذيفة الأولى".وفي وقت سابق، أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة طائرات دون طيار على محور أفدييفكا، وتم تعطيل الدبابة بشكل مشترك من قبل مقاتلي مجموعة "المركز".وأكد المتحدث أن دبابة أبرامز هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرًا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنهاخبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
https://sputnikarabic.ae/20240306/الكرملين-أمريكا-تقاتل-ضد-روسيا-ودباباتها-تسير-على-أراضينا--1086715005.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لحظة قيام "تي 72" روسية بتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية من القذيفة الأولى... فيديو

11:10 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 11:28 GMT 06.03.2024)
© AP Photo / Hadi Mizbanدبابة أبرامز الأمريكية
دبابة أبرامز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
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أفاد قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية، بأن الجيش الروسي دمر دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع بالطلقة الأولى.
وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "قام طاقم الدبابة "تي-72" بتدمير الدبابة الأمريكية أبرامز من القذيفة الأولى".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت دبابة "أبرامز" ثالثة على محور أفدييفكا.

وفي وقت سابق، أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة طائرات دون طيار على محور أفدييفكا، وتم تعطيل الدبابة بشكل مشترك من قبل مقاتلي مجموعة "المركز".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: أمريكا تقاتل ضد روسيا ودباباتها تسير على أراضينا
11:23 GMT
وأكد المتحدث أن دبابة أبرامز هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرًا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنها
خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
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