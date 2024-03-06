https://sputnikarabic.ae/20240306/لحظة-قيام-تي-72-روسية-بتدمير-دبابة-أبرامز-أمريكية-من-القذيفة-الأولى-فيديو-1086714467.html
لحظة قيام "تي 72" روسية بتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية من القذيفة الأولى... فيديو
لحظة قيام "تي 72" روسية بتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية من القذيفة الأولى... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية، بأن الجيش الروسي دمر دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع بالطلقة الأولى. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T11:10+0000
2024-03-06T11:10+0000
2024-03-06T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101553/83/1015538383_0:36:3394:1945_1920x0_80_0_0_6deea7e5045e7c6e84e3f1437e7484ad.jpg
وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "قام طاقم الدبابة "تي-72" بتدمير الدبابة الأمريكية أبرامز من القذيفة الأولى".وفي وقت سابق، أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة طائرات دون طيار على محور أفدييفكا، وتم تعطيل الدبابة بشكل مشترك من قبل مقاتلي مجموعة "المركز".وأكد المتحدث أن دبابة أبرامز هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرًا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنهاخبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
https://sputnikarabic.ae/20240306/الكرملين-أمريكا-تقاتل-ضد-روسيا-ودباباتها-تسير-على-أراضينا--1086715005.html
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روسيا, رصد عسكري
لحظة قيام "تي 72" روسية بتدمير دبابة "أبرامز" أمريكية من القذيفة الأولى... فيديو
11:10 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 11:28 GMT 06.03.2024)
أفاد قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية، بأن الجيش الروسي دمر دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع بالطلقة الأولى.
وقال القائد لوكالة "سبوتنيك": "قام طاقم الدبابة "تي-72" بتدمير الدبابة الأمريكية أبرامز من القذيفة الأولى".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت دبابة "أبرامز" ثالثة على محور أفدييفكا.
وفي وقت سابق، أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة "الغول" لوكالة "سبوتنيك"، بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة طائرات دون طيار على محور أفدييفكا، وتم تعطيل الدبابة بشكل مشترك من قبل مقاتلي مجموعة "المركز".
وأكد المتحدث أن دبابة أبرامز هذه ليست الأولى التي يتم تدميرها بواسطة هذه الطائرة، مشيرًا إلى أنها خرجت عن الخدمة فور استهدافها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.