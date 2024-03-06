https://sputnikarabic.ae/20240306/مستشار-سابق-للبنتاغون-العدو-الحقيقي-للولايات-المتحدة-موجود-في-واشنطن-1086705645.html

مستشار سابق للبنتاغون: العدو الحقيقي للولايات المتحدة موجود في واشنطن

مستشار سابق للبنتاغون: العدو الحقيقي للولايات المتحدة موجود في واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التوقف عن شن الحروب في بلدان أخرى والتركيز... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T07:24+0000

2024-03-06T07:24+0000

2024-03-06T07:24+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ماكغريغور عبر منصة "إكس": "لقد حان الوقت لوقف القتال في الخارج! نحن نواجه تهديدا أكثر خطورة في الداخل".وتابع: "على الناس أن يفهموا أن العدو موجود في واشنطن، وهذا العدو هو المستنقع".وفي وقت سابق، أعرب ماكغريغور عن رأيه بأن آخر ما تحتاجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو الحرب مع أي شخص، وأدلى بتصريحه على خلفية أزمة الهجرة المستمرة على الحدود الجنوبية الأمريكية.وقد بدأت جولة جديدة من التأزيم بين الإدارة الأمريكية وولاية تكساس بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية، بناءً على طلب من الإدارة الأمريكية، بإزالة سياج من الأسلاك الشائكة، كانت سلطات تكساس قد وضعته على طول الحدود مع المكسيك.واتهم حاكم الولاية غريج أبوت، إلى جانب حكام جمهوريين لـ25 ولاية أمريكية أخرى، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم الرغبة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد.

https://sputnikarabic.ae/20240228/ماسك-الولايات-المتحدة-ملاذ-للمجرمين-من-جميع-أنحاء-العالم-1086471277.html

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